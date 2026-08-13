मेरठ में घेराबंदी के दौरान इनामी बदमाश ने की पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से हुआ घायल
मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश तरुण ठाकुर उर्फ काला ठाकुर पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर तमंचा, कारतूस ...और पढ़ें
HighLights
खनोदा-दूल्हेडा मार्ग पर बदमाश से हुई पुलिस की मुठभेड़।
तमंचा, कारतूस और 40 हजार रुपये नकद बरामद।
जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। पल्लवपुरम पुलिस और स्वाट टीम की बुधवार देर रात खनोदा-दूल्हेडा मार्ग पर बदमाश से मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे दबोचकर अस्पताल में भर्ती कराया।
पल्लवपुरम पुलिस और स्वाट टीम देर रात खनोदा-दूल्हेडा मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने संदिग्ध युवक को रोकने का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक, रुकने की आवाज देने पर बदमाश ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो एक गोली बदमाश के पैर में जा लगी। गोली लगने से वह घायल होकर मौके पर गिर पड़ा।
पुलिस ने घायल बदमाश को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसकी पहचान तरुण ठाकुर उर्फ काला ठाकुर निवासी नौचंदी के रूप में हुई। सीओ के अनुसार, बदमाश के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस और 40 हजार रुपये की नकदी बरामद हुई है।
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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपित का आपराधिक इतिहास खंगाला गया। उसके खिलाफ हत्या, लूट और चोरी समेत कई मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। पिछले दिनों पल्लवपुरम क्षेत्र में हुई लूट और चोरी की वारदात में भी उसका नाम सामने आया था। पुलिस के मुताबिक, आरोपित पर पूर्व में 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
गोली लगने से घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उसके अन्य साथियों और पूर्व में की गई वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है।