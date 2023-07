Kanwar Yatra में लगे सीसीटीवी कैमरों ने खोली शोरूम की लूट, काले शीशे देख गोपाल दी हट्टी को किया टार्गेट

मेरठ में काले शीशे देख गोपाल दी हट्टी को बदमाशाें ने बनाया था निशाना। पुलिस ने किया खुलासा। कांवड़ यात्रा में लगे सीसीटीवी कैमरों ने ज्वेलरी शोरूम की लूट में अहम भूमिका निभायी। बस में सवार होकर टोपी उतार दी नीचे उतरकर बदमाशों ने कपड़े भी बदले। 24 जून को ग्राहक बनकर आए थे सात जुलाई को ज्वेलरी शोरूम लूट ले गए।

कांवड़ यात्रा में लगे सीसीटीवी कैमरों ने खोली ज्वेलरी शोरूम की लूट।

Your browser does not support the audio element.

मेरठ, जागरण संवाददाता। कांवड़ यात्रा को लेकर हाईवे और नहर की पटरी पर लगाए सीसीटीवी कैमरों ने ज्वेलरी शोरूम की लूट में अहम भूमिका निभाई है। गोपाल दी हट्टी ज्वेलरी शोरूम में लूट के बाद बदमाश पैदल बेगमपुल पर पहुंचे, यहां से रोडवेज बस में खतौली गए। बस में सिर से टोपी उतार बैग में रख ली थी। पुलिस को बस में सवार होने की फुटेज मिली। बस नंबर के आधार पर पूछताछ में परिचालक ने दोनों बदमाशों के खतौली के भैंसी कट पर उतरने की जानकारी दी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से ली फुटेज पुलिस ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर भैंसी कट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हासिल की। बस से उतर दोनों बदमाशों ने कपड़े बदले और ई-रिक्शा से गंगनहर की पटरी पर शराब के ठेके पर पहुंचे। शराब खरीदने के बाद दूसरे ई-रिक्शा से खतौली कट गए। फिर तीसरे ई-रिक्शा से घर पहुंचे। बदमाशों की फोटो देख खतौली पुलिस ने दोनों को पहचान लिया। इसके बाद खतौली पुलिस की मदद से दोनों बदमाशों को दबोच लिया है। 24 जून को ग्राहक बन रेकी कर चुके थे बदमाश दोनों बदमाश 24 जून को रेकी करने के लिए मेरठ पहुंचे थे। पूर्वाह्न 11 बजे से शाम तीन बजे तक ग्राहक बनकर राजीव कपूर की दुकान पर पहुंचे थे। बेटी की शादी के बहाने कई आभूषण देखे। काफी ज्वेलरी देखने के बाद पत्नी और बेटी के साथ आने का बहाना कर चले गए। बदमाशों ने यह भी जानकारी ली गई थी कि शोरूम में साढ़े 11 बजे से 12 बजे के दौरान राजीव कपूर अकेले रह जाते हैं। छोटा भाई घर पर जाता है और कर्मचारी खाना लेने जाता है। काले शीशे देख गोपाल दी हट्टी को किया टार्गेट मुकेश का पहले मेरठ में कैंची बनाने का काम था। उसके पास लिसाड़ीगेट के कई कारीगर थे। तिहाड़ जेल से छूटने के बाद मुकेश साथियों से मिलने लिसाड़ीगेट जाता था। तभी मुकेश ने बेगमपुल पर काले शीशे वाला ज्वेलरी शोरूम देखा। काले शीशे से बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए उक्त ज्वेलरी शोरूम को लूट के लिए सही माना गया था।

Edited By: Abhishek Saxena