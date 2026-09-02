मेरठ में नकली रिपैकिंग रैकेट का भंडाफोड़, 1 करोड़ की एक्सपायर्ड दवाएं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स जब्त; 4 सगे भाई गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मेरठ। गोदाम पर छापा मारकर एक करोड़ रुपये की एक्सपायर्ड दवाइयों और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जखीरा बरामद कर पुलिस ने चार आरोपित भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। गोदाम में एक्सपायर्ड दवाइयों और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को नए रैपर लगाकर बाजार में बेचा जा रहा था। पकड़े गए आरोपित दवा कंपनियों के डिपो से एक्सपायर्ड दवाएं खरीदकर उन्हें रीपैकिंग कर हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली के बाजार में बेच रहे थे।

पुलिस ने ड्रग्स विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया। शाहनवाज का गोदाम सलीमुद्दीन ने किराये पर ले रखा है। सलीमुद्दीन के चार बेटे असलम, सद्दाम, अकरम और अशरफ एक्सपायर्ड दवाइयां और ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनियों के डिपो से लाकर गोदाम में रखते थे। यहीं पर स्कैनर और दूसरी मशीनों से नकली लेवल तैयार कर दवा और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रीपैकिंग की जाती थी।

उसके बाद बाजार में बेच दिया जाता था। पिछले एक साल से गोदाम में यह धंधा चल रहा था। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि गोदाम के अंदर करीब एक करोड़ कीमत की एक्सपायर्ड दवाइयां और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बरामद किए। ड्रग्स विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर अतुल उपाध्याय व ड्रग इंस्पेक्टर संतोष पटेल की जांच में सामने आया कि सारा सामान दवा कंपनी के डिपो से उसे नष्ट करने के लिए उठाया जाता था।