खुद को एंटी करप्शन अधिकारी बता युवक को उठाया... फिर मांगे 50 लाख, यूं हुआ मामले का राजफाश

जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। खुद को एंटी करप्शन अधिकारी बता तीन बोलेरो नियो सवार युवकों ने ग्राम झब्बापुरी से एक युवक को जबरन हिरासत में ले लिया। उसे गाड़ी में डालकर ले गए। हाथ में वाका टाकी व कार्रवाई की धमकी से ग्रामीण लोग सहम गए और विरोध नहीं कर पाए। बोलेरो सवार युवकों ने हिरासत में लिए युवक से 50 लाख रुपये मांगे। उसने रुपये होने से इन्कार किया तो चाचा से फोन कराकर रुपया मंगाने को कहा। उसके इन्कार करने पर आरोपित युवक को रात में गांव के बाहर छोड़कर फरार हो गए।

युवक की शिकायत पर परीक्षितगढ़ टीम गांव पहुंची। जांच की तो पूरा मामला फर्जी निकला। पुलिस ने युवक का अपहरण कर रंगदारी मांगने के मामले में पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर उनसे गाड़ी, वाकी टाकी, पांच मोबाइल फोन व दो आईडी कार्ड बरामद किए है। थाना परीक्षितगढ़ के खादर क्षेत्र में कुंडा निवासी 22 वर्षीय छिन्दा सिंह ने मंगलवार मध्यरात को पुलिस को सूचना दी की वह शाम करीब सात बजे ग्राम झब्बापुरी गया था। इसी दौरान बोलेरो सवार तीन लोग वहां पहुंचे। खुद को एंटी करप्शन अधिकारी बताया। कई आरोप लगाते हुए उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया और चले गए।