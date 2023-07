Meerut News: नोटों की गड्डी के नाम पर ठगी करने का मुख्य आरोपी मोहसिन गिरफ्तार, दो होमगार्ड भेज जा चुके हैं जेल

लालकुर्ती एसओ नरेश कुमार ने बताया 22 जून को नोटों की गड्डी में ऊपर-नीचे असली नोट व अंदर कागज लगाकर ठगी करने वाले होमगार्ड विजेंद्र पुत्र भूणे सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर थाना हस्तिनापुर व संजय कुमार पुत्र मामचंद निवासी ग्राम शहजादपुर थाना इंचौली को पुलिस ने एक शिकायत के बाद गिरफ्तार किया था। जांच के बाद इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की गयी थी।

मुख्य आरोपी को पुलिस ने क‍िया ग‍िरफ्तार।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

मेरठ, जागरण संवाददाता। नाेटों की गड्डी में ऊपर-नीचे असली नोट व अंदर कागज रखकर ठगी करने वाले गिरोह के मुखिया मोहसिन को शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से पांच हजार रुपये भी बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस अब तक दो होमगार्ड को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मुख्य आरोपित मोहसिन पुलिस को चकमा दे रहा था। लालकुर्ती एसओ नरेश कुमार ने बताया, 22 जून को नोटों की गड्डी में ऊपर-नीचे असली नोट व अंदर कागज लगाकर ठगी करने वाले होमगार्ड विजेंद्र पुत्र भूणे सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर थाना हस्तिनापुर व संजय कुमार पुत्र मामचंद निवासी ग्राम शहजादपुर थाना इंचौली को पुलिस ने एक शिकायत के बाद गिरफ्तार किया था। जांच के बाद इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की गयी थी। मुख्य आरोपित मोहसिन तभी से फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वह हाथ नहीं लगा था। शनिवार को पुलिस ने एक सूचना के बाद मोहसिन को जादूगर चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मोहसिन ने बताया कि वह इस तरह की ठगी कई लोगों से कर चुका है। मेरठ में वह होमगार्ड के साथ मिलकर ठगी का यह खेल खेल रहा था। लालकुर्ती एसओ नरेश कुमार ने बताया कि मोहसिन के खिलाफ भावनपुर, गंगानगर और लालकुर्ती थाने में धोखाधड़ी के पांच मुकदमे दर्ज है।

Edited By: Vinay Saxena