पुलिस की गाड़ी पर Ambulance लिखा देख चौंकिए मत! दिल्ली-देहरादून हाईवे पर शरू की गई नई व्यवस्था

    By Sanjeev Kumar Jain Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:00 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। सड़क हादसों में घायलों की जान बचाने को दिल्ली देहरादून हाईवे समेत अन्य हाईवे पर पुलिस एम्बुलेंस दौड़ेगी। यातायात पुलिस ने केएमसी अस्पताल के साथ मिलकर एक योजना तैयार की है। एसपी यातायात राघवेन्द्र मिश्रा की माने तो इस अस्पताल ने एक एम्बुलेंस पुलिस को उपलब्ध कराई है।

    एम्बुलेंस का चालक व स्टाफ अस्पताल का होगा। एम्बुलेंस पर 12-12 घंटे की शिफ्ट में पुलिसकर्मी तैनात किया जाएगा, जो हादसे की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए ले जाने का काम करेंगे।