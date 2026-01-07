पुलिस की गाड़ी पर Ambulance लिखा देख चौंकिए मत! दिल्ली-देहरादून हाईवे पर शरू की गई नई व्यवस्था

जागरण संवाददाता, मेरठ। सड़क हादसों में घायलों की जान बचाने को दिल्ली देहरादून हाईवे समेत अन्य हाईवे पर पुलिस एम्बुलेंस दौड़ेगी। यातायात पुलिस ने केएमसी अस्पताल के साथ मिलकर एक योजना तैयार की है। एसपी यातायात राघवेन्द्र मिश्रा की माने तो इस अस्पताल ने एक एम्बुलेंस पुलिस को उपलब्ध कराई है।