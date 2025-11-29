Language
    प्लाट चाहिए तो मेरठ आइये!... शहर में शुरू होने जा रही है सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जल्द विकसित होंगे प्लेज-पार्क

    By Pradeep Diwedi Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 03:27 PM (IST)

    मेरठ में प्लॉट चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकार शहर में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत प्लेज-पार्क विकसित किए जाएंगे। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए औद्योगिक प्लाटों की कमी दूर करने के लिए जो कदम बढ़ाया गया है, उससे काफी उद्यमियों को लाभ मिलने वाला है। एमएसएमई के लिए आरक्षित प्लाटों वाले औद्योगिक क्षेत्र यानी प्लेज पार्क से राहत मिलने वाली है। तीन प्लेज पार्कों में लगभग 200 प्लाटों की व्यवस्था हो जाएगी।

    सरकारी औद्योगिक क्षेत्र न होने पर अब प्रदेश सरकार निजी औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए विकासकर्ताओं को विभिन्न तरह की छूट दे रही है। इसके लिए प्लेज योजना लाई गई थी। उसी के अंतर्गत मवाना रोड पर महावीर इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जा रहा है। यह जिले का प्रथम प्लेज पार्क है, जिसमें 23 प्लाट हैं। दूसरे प्लेज पार्क के लिए भी प्रक्रिया चल रही है। इसकी पत्रावली सिंचाई विभाग से एनओसी प्रक्रिया में है। इसमें लगभग 65-70 प्लाट हो जाएंगे। वहीं, प्लेज योजना में संशोधन हुआ है इसलिए एक अन्य विकासकर्ता ने भी रुचि दिखाई है। जल्द ही इस पर बात आगे बढ़ेगी। इसमें भी 90 से अधिक प्लाट हो जाएंगे। इस तरह से कम से कम 200 प्लाट उद्यमियों को उपलब्ध हो जाएंगे। दरअसल, प्लेज पार्क में 75 प्रतिशत प्लाट एमएसएमई के लिए आरक्षित होते हैं।

    विकास शुल्क में 75 प्रतिशत छूट, पीडब्ल्यूडी बनाएगा रोड
    प्लेज पार्क योजना में जो नया संशोधन किया गया है उसके तहत यदि कोई विकासकर्ता 15 से 50 एकड़ तक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करता है तो उसे प्राधिकरण क्षेत्र में 75 प्रतिशत विकास शुल्क से छूट मिलेगी। यदि प्राधिकरण से बाहर होगा तो शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्र यदि मुख्य सड़क से दूर है तो उसेक लिए 2.50 किमी तक सड़क पीडब्ल्यूडी बनाएगा।

    निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे
    प्लेज पार्क योजना के तहत निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एक पार्क विकसित हो रहा है जबकि दो प्रक्रिया में हैं। इससे एक नया वातावरण तैयार हो रहा है। शीघ्र ही औद्योगिक संगठनों व रियल एस्टेट विकासकर्ताओं से वार्ता करके नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए आग्रह किया जाएगा।-दीपेंद्र कुमार, उपायुक्त उद्योग।