प्लाट की आरक्षित कीमत थी 81.35 लाख, बोली जा पहुंची 1.89 करोड़ तक... पल्लवपुरम में बिका सबसे महंगा प्लाट

जागरण संवाददाता, मेरठ। दीपावली से पहले ही मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) पर धन वर्षा हुई है। 12 और 13 सितंबर को आयोजित की गई ई-नीलामी के परिणाम चौंकाने वाले आए हैं। इस नीलामी में रियल एस्टेट बाजार का बूम साफ देखने को मिला, जहां निवेशकों और घर खरीदारों ने मनचाहे प्लाट पाने के लिए ऊंचे दामों पर बोली लगाई। कई प्लाट आरक्षित (रिजर्व) कीमत से कई गुना अधिक दाम पर बिके हैं। इसमें आवासीय और व्यावसायिक प्लाटों को शामिल किया गया था। सबसे महंगा प्लाट पल्लवपुरम का बिका है। वहीं गंगानगर में दो से चार गुना तक बोली लगी।

पल्लवपुरम में सबसे महंगा सौदा हुआ। यहां सेक्टर ओ स्थित 220.5 वर्ग मीटर के इस प्लाट की आरक्षित कीमत 81.35 लाख रुपये तय की गई थी, लेकिन इसके लिए 1,89,54,550 रुपये की रिकार्ड तोड़ उच्चतम बोली लगी। यह आरक्षित कीमत से दोगुने से भी अधिक का उछाल है। पल्लवपुरम सेक्टर जे में ही 14 लाख रुपये की आरक्षित कीमत वाला प्लाट 28,58,040 रुपये में बिका।

गंगानगर इलाके के सेक्टर एच और आइ में प्लाट को लेकर बोलीदाताओं के बीच सबसे ज्यादा होड़ देखने को मिली। 90.8 वर्ग मीटर के प्लाट को 99,381 की उच्चतम दर पर खरीदा, जबकि इसकी आरक्षित दर मात्र 23,625 थी। यानी आरक्षित दर से चार गुना से भी ज्यादा है। प्लाट एलएमपी-40 के लिए 22,000 की आरक्षित दर थी जिसे 86,020 की उच्चतम दर लगाकर खरीदा गया।