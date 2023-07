लोगों ने चेतावनी दी कि अगर दो दिन के भीतर उनके यहां जर्जर के बिल नहीं बदली गई तो वह ऊर्जा भवन में आंदोलन करने को मजबूर होंगे ।पार्षद प्रशांत कसाना ने कहा कि शिवपुरम और मोहकमपुर बस्ती के लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। यहां डाली गई केवल जर्जर हो चुकी है। कई दिनों से बार-बार के बिजली गुल हो रही है।

Meerut : जर्जर तारों और बिजली कटौती को लेकर लोगों ने घेरा बिजली उपकेंद्र

जागरण संवाददाता, मेरठ: मोहकमपुर बस्ती और शिवपुरम में कई दिनों से केबल फाल्ट के कारण बार-बार लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इससे गुस्साए लोगों ने पार्षद प्रशांत कसाना के साथ मोहकमपुर बिजली उपकेंद्र का घेराव किया। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर दो दिन के भीतर उनके यहां जर्जर के बिल नहीं बदली गई तो वह ऊर्जा भवन में आंदोलन करने को मजबूर होंगे ।पार्षद प्रशांत कसाना ने कहा कि शिवपुरम और मोहकमपुर बस्ती के लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। यहां डाली गई केवल जर्जर हो चुकी है। कई दिनों से बार-बार के बिजली गुल हो रही है। जिसके चलते मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली गुल रहती है। इससे लोगों के कामकाज रुक जाते हैं और उनकी दिनचर्या पर प्रभाव पड़ रहा है। लोग कई बार बिजली अधिकारियों से जर्जर केबिल बदलने की मांग कर चुके हैं ।लेकिन अधिकारी सुन नहीं रहे हैं।

