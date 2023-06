GST : सालों पुराने लेनदेन के अब दिए जा रहे नोटिस; 6 साल बाद भी नहीं हो पाया GST को लेकर परेशानियों का अंत

अब ए के पास नोटिस आया है कि उसके रिटर्न के टू ए कालम में उक्त खरीद का ब्यौरा नहीं आ रहा है। इसलिए वह 1.80 लाख रुपये और उस पर ब्याज जो लगभग इतना ही बैठ रहा है तुरंत जमा करे। इसी तरह के सैकड़ों नोटिस व्यापारियों को नोटिस भेजे गए हैं। जब जीएसटी लागू हुआ था तब धारा 16 के तहत कहीं भी यह उल्लेख नहीं था।

सालों पुराने लेनदेन के अब दिए जा रहे नोटिस; नहीं हो पाया GST को लेकर परेशानियों का अंत

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, मेरठ : लागू होने के बाद छह साल भी जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) को लेकर लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। एक जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच के रिटर्न को लेकर अब भेजे जा रहे नोटिस व्यापारियों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। टैक्स जमा करने के साथ लोगों से छह वर्ष का 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी मांगा जा रहा है। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि रिटर्न फाइलिंग के टू ए में डाटा शो नहीं हो रहा है। यूं समझिए मामला व्यापारी ए ने 10 लाख रुपये का माल 18 प्रतिशत टैक्स के साथ खरीदा। नियमानुसार 1.80 टैक्स का आइटीसी उन्होंने क्लेम कर लिया। जिस व्यक्ति ने माल बेचा था, उसने सप्लाई को व्यापारी से व्यापारी लेन-देन में न दिखा कर व्यापारी और कस्टमर के बीच लेनदेन दिखा दिया। अब ए के पास नोटिस आया है कि उसके रिटर्न के टू ए कालम में उक्त खरीद का ब्यौरा नहीं आ रहा है। इसलिए वह 1.80 लाख रुपये और उस पर ब्याज जो लगभग इतना ही बैठ रहा है, तुरंत जमा करे। यह मामला बानगीभर है। इसी तरह के सैकड़ों नोटिस व्यापारियों को नोटिस भेजे गए हैं। जब जीएसटी लागू हुआ था, तब धारा 16 के तहत कहीं भी यह उल्लेख नहीं था कि जब तक आइटीसी पोर्टल पर नहीं आएगा, तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। यह एक जनवरी 2022 में धारा 16 में जोड़ा गया है। अधिकारियों को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। केपी सिंह, सीए एक-एक वित्तीय वर्ष के लिए व्यापारियों को कई-कई नोटिस दिए जा रहे हैं। जब जीएसटी लागू हुआ था उस समय की छोटी-मोटी गलितयों पर छह साल बाद नोटिस भेजना गलत है। नोटिस के पीछे व्यापारियों के आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न की मंशा है। घनश्याम मित्तल, महामंत्री, होलसेलर एंड केमिस्ट एसोसिएशन नोटिस कंप्यूटर जनित हैं। जिन व्यापारियों के लेनदेन में अंतर है, उन्हें ही जारी किए गए हैं। व्यापारी अगर उचित साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे तो नियमानुसार समाधान किया जाएगा। नोटिस का जवाब आनलाइन माध्यम से ही देना है। एमपी सिंह, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड वन, राज्य कर विभाग

Edited By: Mohammed Ammar