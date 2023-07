Meerut News: गाड़ी निकालने को लेकर हंगामा, दारोगा के साथ धक्का-मुक्की

मेरठ-दिल्ली मार्ग को वन-वे करने के बाद पुलिस व लोगों में विवाद शुरू हो गए। बुधवार शाम परतापुर की ओर जा रहे आइ-10 गाड़ी सवारों को दारोगा ने रोकने का प्रयास किया तो वह उससे भिड़ गया और जमकर हंगामा किया। इस दौरान दोनों ओर से तीखी नोकझोंक हुई। दारोगा ने धक्का-मुक्की करने का भी आरोप लगाया। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने समझाकर किसी तरह मामला निपटाया।

गाड़ी निकालने को लेकर हंगामा, दारोगा के साथ धक्का-मुक्की

जागरण संवाददाता, मेरठ : मेरठ-दिल्ली मार्ग को वन-वे करने के बाद पुलिस व लोगों में विवाद शुरू हो गए। बुधवार शाम परतापुर की ओर जा रहे आइ-10 गाड़ी सवारों को दारोगा ने रोकने का प्रयास किया तो वह उससे भिड़ गया और जमकर हंगामा किया। इस दौरान दोनों ओर से तीखी नोकझोंक हुई। दारोगा ने धक्का-मुक्की करने का भी आरोप लगाया। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों व आसपास के लोगों ने समझाकर किसी तरह मामला निपटाया। दारोगा ने उच्च अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी। दूसरी ओर, कार सवारों ने दारोगा पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। दारोगा से भिड़ गया युवक कंचनपुर घोपला निवासी एक युवक आइ-10 कार से परिवार की एक महिला व पुरुष को लेकर परतापुर जा रहा था। उधर, रिठानी में कांवड़ खंडित होने पर पुलिस ने मेरठ-दिल्ली मार्ग को वन-वे करते हुए यहां दुपहिया व चौपहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया था। वासु आटोमोबाइल के पास दारोगा ने आइ-10 कार को रोक लिया। इस पर युवक व उसका साथी दारोगा से भिड़ गया और गाड़ी आगे ले जाने का प्रयास किया। दारोगा के विरोध करने पर दोनों पक्षों की ओर से गरमा-गरमी हुई। दारोगा ने इस दौरान धक्का मुक्की का भी आरोप लगाया। युवकों ने गांव के ही भाकियू से जुड़े नेता को फोन कर दारोगा पर गाली गलौच करने व दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए आने को कहा। इसी बीच मौके पर मौजूद लोगों ने दारोगा व युवकों को समझा-बुझाकर शांत किया और युवक गाड़ी लेकर चला गया। उधर, दारोगा ने पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। देर रात तक यह मामला पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की चर्चा में रहा।

Edited By: Abhishek Pandey