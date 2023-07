Meerut News: दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर दो लोगों की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम

हस्तिनापुर के मखदूमपुर मार्ग पर बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने ई-रिक्शा से गांव लौट रहे दो युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। भरे बाजार ताबड़तोड़ फायरिंग व हत्या से खौफजदा लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर ली। बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने मवाना-हस्तिनापुर मार्ग पर दो बार जाम लगा दिया।

दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर दो लोगों की हत्या

