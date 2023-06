Meerut News: देर रात दुकान में सेंध लगाकर छह लाख की चोरी, सीसीटीवी कैमरों की हो रही जांच

Meerut News उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मंगलवार रात हार्डवेयर की दुकान में सेंध लगाकर चोरों ने छह लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। सुबह जब व्यापारी ने दुकान खोली तब उसे घटना का पता चला। सूचना पर आसपास के व्यापारी बड़ी संख्या में एकत्र हो गए थे। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है।

जागरण संवाददाता, मेरठ : उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मंगलवार रात हार्डवेयर की दुकान में कुबल (औजार) लगाकर चोरों ने छह लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। सुबह जब व्यापारी ने दुकान खोली तब घटना का पता चला। सूचना पर आसपास के व्यापारी बड़ी संख्या में एकत्र हो गए थे। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। नौचंदी थाना क्षेत्र के नई सड़क निवासी अखिलेश अग्रवाल कि देहली गेट थाना क्षेत्र के कबाड़ी बाजार में भारत सेल के नाम से दुकान है। उन्होंने बताया मंगलवार रात वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। दुकान से 6 लाख की हुई चोरी बुधवार सुबह 10 बजे जब उन्होंने दुकान खोली तो काउंटर गिरा हुआ था। गल्ले में रखें करीब छह लाख रुपए चोरी थे। कुछ अन्य सामान भी बदमाश ले गए थे। दुकान में रखे खुले पैसे छोड़ कर चले गए। सूचना पर पुलिस और आसपास के व्यापारी भी पहुंच गए थे। व्यापारियों ने बताया कि पुलिस रात में ना के बराबर गश्त करती है, जिसके चलते ही चोरी की घटना हुई है। सीओ कोतवाली अमित राय ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज टीम देख रही है।

