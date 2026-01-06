Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कक्षा दस के छात्र ने रची अपने ही अपहरण साजिश, मैसेज भेज कर मांगे दो लाख, 30 किलोमीटर दूर मिली लोकेशन और...

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:12 PM (IST)

    Meerut News :  कक्षा दस के छात्र को किताब की खरीदारी के लिए पिता ने डेढ़ सौ रुपये दे दिए। शाम को करीब साढ़े पांच बजे छात्र घर से किताब खरीदने के लिए न ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मेरठ। कक्षा दस की प्री बोर्ड परीक्षा से घबराकर छात्र ने अपहरण कर दो लाख फिरौती की पटकथा रच डाली। घर से किताब खरीदने के बहाने निकला और बहन के वाट्सएप नंबर पर अपहरण का मैसेज कर दिया। परिवार के लोग घबरा गए। करीब चार घंटे की कड़ी मशक्त के बाद पुलिस ने छात्र को मवाना के फलावदा रोड से बरामद कर लिया। छात्र का कहना है कि मंगलवार को शुरू होने वाली प्री बोर्ड परीक्षा से डर गया था।

    टीपीनगर क्षेत्र में एक परिवार रहता हैं। एक व्यक्ति का बेटा कक्षा दस की पढ़ाई कर रहा हैं। सोमवार को बेटे ने उन्हें बताया कि मंगलवार से उनकी प्री बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है। उसके लिए किताबों की खरीदारी करनी हैं।

    उन्होंने बेटे को किताब की खरीदारी के लिए डेढ़ सौ रुपये दे दिए। शाम को करीब साढ़े पांच बजे छात्र घर से किताब खरीदने के लिए निकल गया। करीब आधा घंटा बाद छात्र ने अपनी बहन के मोबाइल पर मैसेज किया। वाट्सएप मैसेज में लिखा था कि छात्र को अगवा कर लिया है।

    उसे छुड़ाने के लिए दो लाख का इंतजाम कर लो। रकम कहां पहुंचानी है। उसके लिए अगली काल का इंतजार करें। यह मैसेज छात्र ने अपने मोबाइल से ही बहन को किया था। छात्र के अपहरण भरे मैसेज से परिवार में हड़कंप मच गया। तत्काल ही उन्होंने यूपी-112 पर काल कर मामले की जानकारी दी। छात्र के अपहरण की सूचना पर टीपीनगर पुलिस और सर्विलांस की टीम को लगा दिया गया।

    इंस्पेक्टर अरुण मिश्रा ने बताया कि छात्र के मोबाइल का तत्काल ही लोकेशन लिया गया। लोकेशन घर से करीब तीस किलोमीटर दूर के फलावदा रोड का मिली। तभी मवाना पुलिस को उक्त लोकेशन पर भेजा गया। छात्र उक्त लोकेशन पर अपने मौसा के घर मिला। छात्र ने पूछताछ में बताया कि प्री बोर्ड परीक्षा से डर गया था। इसलिए अपहरण का नाटक रच दिया। मवाना से छात्र को पुलिस लेकर आई और उनके परिवार को सौंप दिया।