कक्षा दस के छात्र ने रची अपने ही अपहरण साजिश, मैसेज भेज कर मांगे दो लाख, 30 किलोमीटर दूर मिली लोकेशन और...

जागरण संवाददाता, मेरठ। कक्षा दस की प्री बोर्ड परीक्षा से घबराकर छात्र ने अपहरण कर दो लाख फिरौती की पटकथा रच डाली। घर से किताब खरीदने के बहाने निकला और बहन के वाट्सएप नंबर पर अपहरण का मैसेज कर दिया। परिवार के लोग घबरा गए। करीब चार घंटे की कड़ी मशक्त के बाद पुलिस ने छात्र को मवाना के फलावदा रोड से बरामद कर लिया। छात्र का कहना है कि मंगलवार को शुरू होने वाली प्री बोर्ड परीक्षा से डर गया था।

टीपीनगर क्षेत्र में एक परिवार रहता हैं। एक व्यक्ति का बेटा कक्षा दस की पढ़ाई कर रहा हैं। सोमवार को बेटे ने उन्हें बताया कि मंगलवार से उनकी प्री बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है। उसके लिए किताबों की खरीदारी करनी हैं।

उन्होंने बेटे को किताब की खरीदारी के लिए डेढ़ सौ रुपये दे दिए। शाम को करीब साढ़े पांच बजे छात्र घर से किताब खरीदने के लिए निकल गया। करीब आधा घंटा बाद छात्र ने अपनी बहन के मोबाइल पर मैसेज किया। वाट्सएप मैसेज में लिखा था कि छात्र को अगवा कर लिया है।

उसे छुड़ाने के लिए दो लाख का इंतजाम कर लो। रकम कहां पहुंचानी है। उसके लिए अगली काल का इंतजार करें। यह मैसेज छात्र ने अपने मोबाइल से ही बहन को किया था। छात्र के अपहरण भरे मैसेज से परिवार में हड़कंप मच गया। तत्काल ही उन्होंने यूपी-112 पर काल कर मामले की जानकारी दी। छात्र के अपहरण की सूचना पर टीपीनगर पुलिस और सर्विलांस की टीम को लगा दिया गया।