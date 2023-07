Meerut News: सैनिक विहार कॉलोनी में सुरक्षा गार्ड बेहोश होकर गिरा, पानी पीते ही हो गई मौत

शनिवार रात को सूचना पर मौके पर पहुंचे दरोगा मोहित सक्सेना ने बताया कि सरधना थाना क्षेत्र में गांव ज्वाला गढ़ निवासी अरविंद पुत्र रामकुमार मोदीपुरम में रैपिड एक्स के निर्माण में शामिल ठेकेदार के पास सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। सैनिक विहार में रहता है। वह किसी काम से शनिवार को बाहर गया था। रात को गार्ड अपने घर पैदल जा रहा था।

मोदीपुरम, जागरण संवाददाता: कंकरखेड़ा की सरधना रोड पर शनिवार रात को पैदल जा रहा सुरक्षा गार्ड एकाएक चक्कर आने से गिर गया। राहगीरों ने गार्ड को संभाला और पानी पिलाया। पानी पीते ही गार्ड की मौत हो गई। शनिवार रात को सूचना पर मौके पर पहुंचे दरोगा मोहित सक्सेना ने बताया कि सरधना थाना क्षेत्र में गांव ज्वाला गढ़ निवासी अरविंद पुत्र रामकुमार मोदीपुरम में रैपिड एक्स के निर्माण में शामिल ठेकेदार के पास सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। सैनिक विहार में रहता है। वह किसी काम से शनिवार को बाहर गया था। रात को गार्ड अपने घर पैदल जा रहा था। दरोगा ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सैनिक विहार में सी-ब्लाक के पास पहुंचते ही एकाएक गार्ड को चक्कर आ गया, जिस कारण वह गिर गया। कुछ राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। एक व्यक्ति ने बेहोश गार्ड को सामान्य रूप से पानी पिला दिया, ताकि वह होश में आ जाए। मगर, पानी पीने के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी की। मृतक की शिनाख्त के बाद पीड़ित परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने शव मोर्चरी पहुंचा दिया।

Edited By: Shivam Yadav