Meerut News: अमन हत्याकांड में खुलासा- होली पर रंग लगाने के विवाद में हुई हत्या, तीन आरोपी स्टेशन से गिरफ्तार

मोदीपुरम, जागरण संवाददाता: कैंट स्टेशन के पास रविवार रात को हुए अमन पासी हत्याकांड में कंकरखेड़ा पुलिस ने तीनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारोपियों ने होली का रंग लगाने के विवाद को लेकर हत्या करने की बात कबूली है। पुलिस गुरुवार को मामले का खुलासा कर सकती है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र सुभाषपुरी में किराए के मकान में रहने वाली गीता पत्नी राजेंद्र के 25 वर्षीय पुत्र अमन पासी को उसके तीन दोस्त घर से बुलाकर ले गए थे। बताया जाता है कि तीनों युवक अमन से पांच सौ रुपये मांग रहे थे। विरोध करने पर तीनों ने अमन के सिर में इंटरलाकिंग टाइल वाली ईंट मारकर घायल कर दिया था। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने सोमवार रात में जवाहरपुरी निवासी चमका ठाकुर और कलुवा ठाकुर व सुभाषपुरी निवासी अंकुश के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। बुधवार को पुलिस ने तीनों आरोपियों को कैंट स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि चमका ठाकुर उर्फ वीरेंद्र और कलुवा ठाकुर उर्फ दीपक का अमन से होली पर रंग लगाने को लेकर विवाद हो गया था। दोनों पक्षों में समझौता भी हो गया था। घटना वाले दिन तीनों आरोपी स्टेशन के पास शराब पी रहे थे, इसी बीच उन्होंने अमन को स्टेशन के पास बैठे हुए देखा। तीनों आरोपियों ने मारपीट कर अमन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसी बीच अमन के सिर पर ईंट से वार कर दिया था। इससे युवक की मौत हो गई थी। कंकरखेड़ा थाना प्रभारी अजय कुमार का कहना है कि अमन हत्याकांड के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

