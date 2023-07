Meerut News: एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेरठ की प्रियंका ने गाड़े झंडे, पैदल चाल स्पर्धा में रजत पदक जीता

थाईलैंड के बैंकॉक में चल रही एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओलंपियन प्रियंका गोस्वामी ने 20 किमी पैदल चाल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। रविवार सुबह आयोजित इस स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले चुकी और 2022 कामनवेल्थ गेम्स में 10000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक विजेता प्रियंका 20 किलोमीटर का सफर 13424 घंटे में पूरा कर दूसरे स्थान पर रही।

मेरठ, जागरण संवाददाता: थाईलैंड के बैंकॉक में चल रही एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओलंपियन प्रियंका गोस्वामी ने 20 किमी पैदल चाल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। रविवार सुबह आयोजित इस स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले चुकी और 2022 कामनवेल्थ गेम्स में 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक विजेता प्रियंका 20 किलोमीटर का सफर 1:34:24 घंटे में पूरा कर दूसरे स्थान पर रही। इस स्पर्धा में पहले स्थान पर चीन की एथलीट यांग लियूजिंग ने अपना सफर 1:32:37 घंटे में पूरी कर स्वर्ण पदक जीता है। वहीं जापान की एथलीट युकीको उमेनो ने 1:36:17 घंटे में 20 किमी का सफर तय कर कांस्य पदक जीता। इसी स्पर्धा में दूसरी भारतीय महिला पैदल चाल खिलाड़ी भावना जाट ने 20 किमी का सफर 1:38:26 घंटे में पूरा कर पांचवें स्थान पर रही। 20 किलोमीटर पैदल चाल में राष्ट्रीय रिकार्ड धारक प्रियंका गोस्वामी के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से यह काफी पीछे है। उन्होंने वर्ष 2021 में रांची में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक्स पैदल चाल प्रतियोगिता में 20 किलोमीटर का सफर 1:28:45 घंटे में पूरी कर नया रिकार्ड बनाया था। इसी स्पर्धा के बाद उनका चयन टोक्यो ओलंपिक के लिए भी हुआ था। प्रियंका गोस्वामी 17 से 29 अगस्त तक हंगरी के बुडापेस्ट में होने जा रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी हैं।

