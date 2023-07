Meerut: कांवड़ देखने गई 8 साल की बालिका के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस पर अभद्रता का आरोप

Meerut Latest News आठ वर्षीय बालिका से पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया। दूसरे दिन ग्रामीणों ने आरोपित को पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। मुजफ्फरनगर की रहने वाली बालिका सरूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने नाना के घर आई हुई है। बुधवार रात मामा के साथ वह सलावा राइट माइनर पटरी पर कांवड़ देखने गई थी।

कांवड़ देखने गई 8 साल की बालिका के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस पर अभद्रता का आरोप

जागरण संवाददाता, सरधना : आठ वर्षीय बालिका से पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया। दूसरे दिन ग्रामीणों ने आरोपित को पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। मुजफ्फरनगर की रहने वाली बालिका सरूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने नाना के घर आई हुई है। बुधवार रात मामा के साथ वह सलावा राइट माइनर पटरी पर कांवड़ देखने गई थी। मामा बालिका को शिविर में छोड़कर दूध लेने चले गए। आरोप है कि मामा का पड़ोसी युवक बालिका को झांसा देकर डेढ़ सौ मीटर दूर गन्ने के खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। ग्रामीणों ने आरोपित को पकड़ा बच्ची के न मिलने पर मामा ने तलाश की तो बच्ची खेत मिली तथा आरोपित फरार हो गया। गुरुवार को पुलिस के कार्रवाई न करने पर स्वजन व ग्रामीण आरोपित को ढूंढ रहे थे। आरोपित गांव से चार सौ मीटर दूर रिठाली चौराहे पर ट्यूबवेल के पास खड़ा था। ग्रामीण पकड़ने पहुंचे तो उसने पथराव कर दिया। ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस पर अभद्रता का आरोप बालिका के नाना का आरोप है कि पुलिस जब आरोपित को लेने पहुंची तो पीड़ित स्वजन से अभद्र व्यवहार किया। इससे स्वजन व ग्रामीण क्षुब्ध होकर ट्रैक्टर-ट्राली में थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सीओ सरधना शिव प्रताप सिंह का कहना है कि पुलिस ने रात में ही मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में जांच कर कार्रवाई की जा रही है।

Edited By: Abhishek Pandey