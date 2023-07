Meerut News: नौकरी का झांसा देकर मंडप में युवती से गैंगरेप, आरोप- पिस्टल तानकर बारी-बारी किया गैंगरेप

कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के हाईवे स्थित एक मंडप में रिसेप्शन की नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवती के साथ दो युवकों ने गैंगरेप किया। आरोपियों ने युवती के शोर मचाने पर पिस्टल तान दी और जाने से मारने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरु कर दी है।

