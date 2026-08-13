हत्या या हादसा? मेरठ में जल निगम की टंकी के पास मिला युवक का शव, क्षेत्र में सनसनी 

संवाद सूत्र, दौराला (मेरठ)। दौराला थाना क्षेत्र के बड़कली गांव में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब जल निगम की पानी की टंकी परिसर में एक युवक का शव पड़ा मिला। टंकी परिसर में शव मिलने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना पर दौराला पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेते हुए शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच कर साक्ष्य जुटाए।

जानकारी के अनुसार बुधवार को कुछ बच्चे पानी की टंकी परिसर के आसपास खेल रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर वहां पड़े युवक के शव पर पड़ी। बच्चों ने इसकी जानकारी ग्राम प्रधान पति ललित राणा को दी। ललित राणा ने मामले की सूचना पुलिस को दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली।

मृतक की पहचान बड़कली गांव निवासी आदेश (26) पुत्र वेदप्रकाश के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक का भाई अभिषेक भी मौके पर पहुंचा और उसने शव की शिनाख्त की। आदेश मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। आदेश के परिवार में पत्नी रेखा और दो छोटे बच्चे हैं।

दोनों बच्चों की उम्र करीब पांच और छह वर्ष बताई गई है। युवक की अचानक मौत से परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है।

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