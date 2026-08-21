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मेरठ में शादी का झांसा देकर महिला का कराया तलाक, फि‍र किया दुष्कर्म... दूसरी युवती से करने लगा निकाह

By Sarvendra Pundir Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Fri, 21 Aug 2026 12:03 AM (GMT+05:30)

Meerut News: मेरठ में एक युवक ने शादी का झांसा देकर एक महिला का तलाक कराया और सात साल तक संबंध बनाए। महिला ने लोहियानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

प्रतीकात्‍मक फोटो

प्रतीकात्‍मक फोटो

HighLights

  1. विरोध करने पर आरोपि‍त ने महिला को पीटा।

  2. महिला ने आरोपि‍त के खि‍लाफ थाने में दी तहरीर

जागरण संवाददाता, मेरठ। एक युवक ने शादी का झांसा देकर एक महिला का पहले उसके पति से तलाक कराया। इसके बाद महिला से सात साल तक अवैध संबंध बनाए। जब प्रेमी दूसरी युवती से निकाह करने लगा तो महिला ने विरोध किया।

महिला को विरोध करना महंगा पड़ा और आरोपित ने महिला की पिटाई कर दी। महिला ने लोहियानगर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

एक कालोनी निवासी महिला ने बताया कि उसकी शादी एक गांव निवासी युवक के साथ हुई थी। करीब सात साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए उसकी दोस्ती काॅलोनी के ही युवक आसिफ से हो गई। दोनों के बीच प्यार हो गया।

आसिफ शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाने लगा। युवक ने पति से उसका तलाक कराकर शादी करने की बात कही, लेकिन सात साल बीत जाने के बाद भी युवक ने उससे निकाह नहीं किया। जब वह निकाह करने की जिद करती तो युवक उसे कुछ दिन बाद निकाह करने को कहकर टालमटोल करता रहा।

गुरुवार की दोपहर महिला को पता लगा कि युवक किसी और से शादी करने के लिए कह रहा है। जब महिला ने निकाह का विरोध किया तो युवक ने गाली गलौज कर मारपीट कर दी। महिला युवक के घर पहुंच गई और उसने खूब हंगामा किया।

महिला ने चेतावनी दी कि वह आसिफ से ही शादी करेगी। इसी बात को लेकर आरोपित ने अपने परिवार के साथ मिलकर महिला की पिटाई कर डाली। लोहियानगर थाना प्रभारी सुमित तोमर का कहना है कि महिला की तहरीर मिली है। जिस पर जांच की जा रही है।