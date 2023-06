Meerut News : परतापुर में मुठभेड़ के दौरान गोतस्कर को लगी गोली; मौके पर मची अफरातफरी

Meerut Crime News Update अंजोली-सोरखा गांव के जंगल में प्रदीप सिंह के गन्ने के खेत में रविवार की रात बेसहारा गोवंशी को काटा जा रहा था। गो तस्कर कटान के बाद अवशेष को टाटा मैजिक में भरकर ले जा रहे थे। ग्रामीणों ने लाठी-डंडे लेकर खेत की घेराबंदी की। उसी बीच गन्ने के खेत से गो तस्कर भाग निकले।

Meerut News : परतापुर में मुठभेड़ के दौरान गोतस्कर को लगी गोली

जागरण संवाददाता, मेरठ : रविवार की रात परतापुर के अंजोली-सोरखा के जंगल में गन्ने के खेत में दो गोवंशी का कटान किया गया था। गोतस्करों को गोवंशी पशु मुहैया कराने वाले अरुण को मुठभेड़ के बाद परतापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोली लगने से घायल अरुण को भूड बराल की सीएचसी में उपचार दिलाया जा रहा है। अभी तक पुलिस मुख्य तस्कर को पकड़ नहीं पाई है। आरोपित के कब्जे से बाइक और तमंचा बरामद किया। अंजोली-सोरखा गांव के जंगल में प्रदीप सिंह के गन्ने के खेत में रविवार की रात बेसहारा गोवंशी को काटा जा रहा था। गो तस्कर कटान के बाद अवशेष को टाटा मैजिक में भरकर ले जा रहे थे। ग्रामीणों ने लाठी-डंडे लेकर खेत की घेराबंदी की। उसी बीच गन्ने के खेत से गो तस्कर भाग निकले। उनकी टाटा मैजिक और बाइक कीचड़ में फंस गई, जिसके बाद तस्कर दोनों वाहनों को मौके पर छोड़ गए। मौके से पुलिस को एक मोबाइल भी मिला है। मोबाइल और वाहनों के जरिए पुलिस तस्करों तक पहुंच गई थी। सोमवार रात पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान नोएडा के सब्बालीन को गिरफ्तार किया था, जिस टाटा मैजिक में कटान करने आए थे, वह सब्बालीन का था। सीओ शुचिता सिंह ने बताया कि तस्करों को गोवंशी पशुओं को मुहैया कराने वाले अरुण पुत्र वीरपाल ग्राम जौहरा थाना जानी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। परतापुर बाइपास पर अरुण में पैर में गोली लग गई है। अरुण रात के अंधेरे में गांव जा रहा था। उसका एक साथी बहरा निवासी गढ़मुक्तेश्वर फरार हो गया, जो सिवाल खास में बहन के घर रहता था। अभी भी हर्रा निवासी मेहताब को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। उसकी तलाश में दबिश डाली जा रही है।

