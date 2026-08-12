संवाद सूत्र, जानी खुर्द (मेरठ)। खेत में ईख बांधने गए 58 वर्षीय किसान लख्मी सैनी के लिए मंगलवार का दिन जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। दोपहर तक घर नहीं लौटे तो पोता ईशांत उन्हें तलाशने खेत पर पहुंचा। वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।

लख्मी सैनी लहूलुहान हालत में खेत में पड़े थे। आवारा कुत्तों का झुंड उनके शव को नोच रहा था। दादा को बचाने दौड़े ईशांत ने ग्रामीणों की मदद से कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक किसान की मौत हो चुकी थी। अंदेशा है कि किसान की काफी पहले मौत हो चुकी थी और उनके शव को कुत्ते नोच रहे थे।

किठौली गांव निवासी लख्मी सैनी मंगलवार की सुबह करीब सात बजे अपने खेत में ईख बांधने के लिए गया था। उसका पौता ईशांत हरिद्वार से कांवड़ लेकर आया तो उसने दादा के बारे में पूछा। स्वजन ने बताया कि वह खेत पर गए थे, अभी तक नहीं आए। ईशांत अपने दादा को तलाशने दोपहर के करीब 12 बजे खेत में पहुंचा। ईशांत ने देखा कि उसके दादा लहूलुहान हालत में मृत पड़े है।

उन्हें कुत्ते नोच रहे थे। उन्होंने ने कुत्तों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन कुत्तों ने उस पर भी हमले का प्रयास किया। ईशांत ने मौके से भागकर जान बचाई और घटना की जानकारी अन्य स्वजन व ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों की मदद से कुत्तों को मौके से भगाया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

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