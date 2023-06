Meerut News: बातचीत के बाद टला सफाई मजदूर संघ का चुनाव, कांवड़ यात्रा के बाद होगा अंतिम फैसला

नगर आयुक्त डाक्टर अमित पाल शर्मा ने सफाई मजदूर संघ के चुनाव को लेकर पांच सदस्यीय समिति के साथ वार्ता की। कहा कि पहले कांवड़ यात्रा को अच्छे से निपटाया जाएगा। फिर चुनाव पर चर्चा होगी। सफाई कर्मचारी नेता विनोद बैचेन विनेश मनोठिया समेत प्रतिनिधि मंडल ने अपनी सहमति दे दी। कहा कि आउट सोर्सिंग सफाई कर्मचारियों के हित के लिए सफाई मजदूर संघ के चुनाव जरूरी हैं।

बातचीत के बाद टला सफाई मजदूर संघ का चुनाव

जागरण संवाददाता मेरठ: शुक्रवार को प्रस्तावित सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष और महामंत्री पद का चुनाव टल गया। वार्ता में निर्णय हुआ कि कांवड़ यात्रा के बाद चुनाव के संबंध में एक बैठक की जाएगी। उसमें ही अंतिम निर्णय होगा। नगर आयुक्त डाक्टर अमित पाल शर्मा ने सफाई मजदूर संघ के चुनाव को लेकर पांच सदस्यीय समिति के साथ वार्ता की। कहा कि पहले कांवड़ यात्रा को अच्छे से निपटाया जाएगा। फिर चुनाव पर चर्चा होगी। सफाई कर्मचारी नेता विनोद बैचेन विनेश मनोठिया समेत प्रतिनिधि मंडल ने अपनी सहमति दे दी। कहा कि आउट सोर्सिंग सफाई कर्मचारियों के हित के लिए सफाई मजदूर संघ के चुनाव जरूरी हैं। इससे पहले अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, अपर नगर आयुक्त डाक्टर अमरेश कुमार, प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह ने सफाई कर्मचारी नेताओं की बात सुनी। नगर निगम सभागार में शांति पूर्वक वार्ता हुई। हालांकि शुक्रवार को सफाई मजदूर संघ के प्रस्तावित चुनाव के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा। दरअसल, निगम प्रशासन ने एक दिन पहले ही चुनाव को अवैधानिक बताते हुए पुलिस की तैनाती सुनिश्चित कर दी थी। साथ ही आउट सोर्सिंग स्वच्छता मित्रों को ड्यूटी पर रहने के निर्देश दिए गए थे।

