Meerut News: औघड़नाथ मंदिर पर सुबह भीड़ कम, शाम को कांवड़ियों का सैलाब; बाईपास पर रोकी गई बड़ी, भारी डाक कांवड़

मेरठ, जागरण संवाददाता: औघड़नाथ मंदिर में शिवरात्रि पर भगवान महादेव का जलाभिषेक करने को कांवड़ियों का सैलाब उमड़ गया। हालांकि, सुबह कांवड़ियों की संख्या कम रही, लेकिन जैसे-जैसे दिन ढलता गया इसमें इजाफा होता रहा। दोपहर तक औघड़नाथ मंदिर पर कांवड़ियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई, शाम तक इसने सैलाब का रूप ले लिया। मंदिर व उसके आसपास व्यवस्था बनाने में पुलिस के पसीने छूट गए। दोपहिया वाहनों को रोकने में पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। भीड़ के चलते कांवड़ियों के भेष में कुछ लोगों ने हाथ की सफाई भी दिखाई। पुलिस ने ऐसे कई लोगों को पकड़ा। व्यवस्था बनाने में प्रशासनिक-पुलिस अधिकारियों संग सेना पुलिस ने भी कदमताल की। वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी देर रात तक मंदिर परिसर में ही जमे रहे। मंदिर परिसर के बाहर लगाई गई बैरिकेडिंग औघड़नाथ मंदिर पर शुक्रवार से ही कांवड़ियों के जत्थे आने शुरू हो गए थे। शनिवार सुबह दस हजार से ज्यादा कांवड़िये मंदिर पहुंच गए थे। इनमें से काफी ने जलाभिषेक भी किया। मंदिर परिसर के बाहर लगाई गई बैरिकेडिंग पर सुबह से ही कांवड़ियों की लंबी कतार लग गई थी। व्यवस्था बनाने को सदर में शनि मंदिर व हनुमान चौक पर पुलिस ने बैरियर डालकर चौपहिया वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद कर दिया था। मंदिर परिसर में व्यवस्था से जुड़े लोगों को भी पुलिस ने रोका तो नाराजगी जताते हुए उन्होंने हंगामा किया। बाद में अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद उन्हें जाने दिया गया। आने-जाने वालों की होती रही जांच मंदिर परिसर में पुलिस ने मेटल डिटेक्टर व अन्य साधनों से आने-जाने वालों की जांच की। एसपी सिटी पीयूष कुमार, एसपी क्राइम अनित कुमार व एसपी यातायात जितेन्द्र कुमार ने व्यवस्था को जायजा लिया। इस दौरान वाच टावर से भी मंदिर व मेला परिसर में निगाह रखी गयी। शाम को कांवड़ियों की संख्या बेहद ज्यादा होने पर किसी भी दुपहिया वाहन को भी नहीं जाने दिया गया। इस दौरान पुलिस ने मोबाइल चोरी करते हुए कांवड़वेश धारी युवक को पकड़ा। यातायात पुलिस ने औघड़नाथ मंदिर तक किसी भी भारी व बड़ी डाक कावड़ को नहीं जाने दिया। कंकरखेड़ा बाइपास, कंपनी गार्डन पर ऐसी कांवड़ को पुलिस ने सख्ती से रोक दिया।

Edited By: Shivam Yadav