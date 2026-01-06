UP में दिल दहला देने वाली वारदात, बेरहमी से हत्या कर शव जलाया, पुलिस ने आग से निकाला

जागरण संवाददाता, सरधना (मेरठ)। सरधना थाना क्षेत्र के आक्खेपुर-रार्धना रोड से बीस कदम की दूरी पर एक व्यक्ति की हत्या कर किसान पब्लिक स्कूल के पास किसी ने शव जला दिया। जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जलते हुए शव आग से निकाला और पहचान करवाने का प्रयास किया। लेकिन पता नहीं चला। जिसके बाद पुलिस ने शव मोर्चरी भेज दिया। फिलहाल गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।

आक्खेपुर-रार्धना रोड पर किसान पब्लिक स्कूल है। सोमवार रात चौकीदार स्कूल के पास पहुंचा। जहां पर उसे आग जलती हुई दिखाई दी। जब उसने पास जाकर देखा तो वहां पर हाथ की अंगूली दिखाई दी। जिसके बाद उसने शोर मचा दिया। तभी आसपास के ग्रामीणों के साथ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आनन-फानन में शव को जलती आग से निकालकर पहचान करवाने का प्रयास किया। लेकिन सफलता नहीं मिली।

जिस पर पुलिस ने शव मर्चरी को भेज दिया। कुछ देर बाद एसपी देहात व सीओ भी पहुंचे। इस दौरान फारेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कई को हिरासत में ले लिया है।

नाले में मिला युवक का शव जागरण संवाददाता, मेरठ। रेलवे रोड थाना क्षेत्र में केसरगंज मंडी के सामने नाले में एक युवक का शव मिला। पुलिस ने शव की पहचान कर स्वजन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पंचनामा भरकर शव स्वजन को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार पूर्वा हाफिज अब्दुल करीम निवासी 40 वर्षीय एजाज उर्फ आजाद पुत्र अली मोहम्मद घंटाघर के पास फलों का ठेला लगाता था। कुछ दिनों से एजाज मानसिक रूप से बीमार चल रहा था।