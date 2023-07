Meerut News Crime आसिफ भारती पुत्र शकील शाम चार बजे स्कूटी से सब्जी खरीदने आया था। जब वह लिसाडी रोड पर सब्जी खरीद रहा था इसी दौरान दो बाइक पर सवार चार युवक आए और आसिफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दुस्साहिक रूप से हजारों आंखों के सामने बाइक सवार चारों बदमाशों ने आसिफ को निशाना बनाकर फायरिंग की।

Meerut News : भाजपा नेता पर सरेआम गोली मारकर हत्‍या; दो बाइक सवारों ने घटना को दिया अंजाम

मेरठ : ब्रहमपुरी थानाक्षेत्र के लिसाडी रोड पर दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। उसे एक दर्जन से ज्यादा गोली मारी गयी। युवक की मौके पर ही मौत हो गयी। लहुलुहान युवक को स्वजन एक निजी अस्पताल ले गए यहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक एक माह पूर्व ही हत्या के मामले में जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश को वजह बताया जा रहा है। आसिफ भारती पुत्र शकील शाम चार बजे स्कूटी से सब्जी खरीदने आया था। जब वह लिसाडी रोड पर सब्जी खरीद रहा था, इसी दौरान दो बाइक पर सवार चार युवक आए और आसिफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दुस्साहिक रूप से हजारों आंखों के सामने बाइक सवार चारों बदमाशों ने आसिफ को निशाना बनाकर फायरिंग की। चारों बदमाशों के दोनों हाथों में पिस्टल थी। इससे वह आसिफ पर लगातार गोलियां चला रहे थे। गोलियों की आवाज सुनकर बाजार में भगदड़ मच गयी। लोग अपनी जान बचाने को इधर-उधर छिपते दिखायी दिए। आसिफ को गोलिया मानकर बाइक सवार चारों युवक फरार हो गए। आसपास के लोग आसिफ को लेकर सिविल लाइन स्थित एक निजी अस्पताल में ले गए। यहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लिसाडी रोड पर लोगों से जानकारी की। इसके बाद अस्तपाल जाकर स्वजनों से जानकारी की। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद बताया है, हत्या के पीछे पुरानी रंजिश है। इसमें एक युवक का नाम आ रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

Edited By: Mohammed Ammar