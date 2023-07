UP: 8 साल के बच्चे के सिर में लगी गोली, पड़ोसी दारोगा के घर में खेल रहा था; पुलिस ने ताला तोड़कर जुटाए साक्ष्य

Meerut News उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में दारोगा के घर में बच्चे संग खेल रहा 8 साल के बच्चे के सिर में गोली लग गई। गोली लगने के कारण बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। पड़ोसी दारोगा की पत्नी ने सिर पर लोहे की राड लगने की बात कहकर बच्चे को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया और घर में ताला लगाकर फरार हो गए।

आठ साल के बच्चे के सिर में लगी गोली, पड़ोसी दारोगा के घर में खेल रहा था

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ) : रिवाल्वर से चली गोली बच्चे के सिर में धंस गई। वह पड़ोसी पीआरडी दारोगा के घर में उसके बच्चे के साथ खेल रहा था। घायल को गंभीर हालत में केएमसी अस्पताल में भर्ती कराया। आपरेशन कर गोली निकाली गई। अस्पताल से पांच घंटे बाद मीमो थाने पहुंचा, तब पुलिस को पता चला। पुलिस अस्पताल पहुंची और मां की तहरीर पर जानलेवा हमले की धारा में मुकदमा दर्ज किया। आरोपित दारोगा स्वजन संग मकान का ताला बंद कर फरार है। कंकरखेड़ा थानाक्षेत्र में सरधना रोड पर सैनिक विहार में बी-1130 में सोनी वाल्मीकि रहते हैं। उनका आठ वर्षीय बेटा शिवम मंगलवार रात दस बजे पड़ोसी जयकरण सिंह के घर खेल रहा था। जयकरण पीआरडी में दारोगा है और मूलरूप से सरूरपुर निवासी है। सिर में फंसी .32 बोर की बुलेट पुलिस के मुताबिक, जयकरण की पत्नी खून से लथपथ शिवम को गोद में लेकर उसके घर पहुंची थी। बच्चे के स्वजन से कहा कि खेलते समय इसके सिर में सरिया लग गया। स्वजन ने अस्पताल में भर्ती कराया। देर रात करीब 2:00 बजे अस्पताल से कंकरखेड़ा थाने को सूचना दी गई। पुलिस अस्पताल पहुंची और स्वजन से जानकारी ली। बुधवार को चिकित्सकों ने आपरेशन कर सिर में फंसी .32 बोर की बुलेट निकाली। इंस्पेक्टर अजय कुमार का कहना है कि शिवम की मां पिंकी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोली कैसे लगी, यह आरोपित की गिरफ्तारी के बाद ही साफ हो सकेगा। पड़ोसियों की मौजूदगी में ताला तोड़कर जुटाए साक्ष्य सरधना रोड चौकी इंचार्ज मोहित सक्सेना ने बताया कि फोरेंसिक टीम को आरोपित के घर लेकर पहुंचे थे। पड़ोस के चार लोगों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ मकान का ताला तोड़कर अंदर जांच पड़ताल की गई। घर से खोखा भी बरामद हो गया। खून बिखरा हुआ था।

Edited By: Abhishek Pandey