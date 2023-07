UP News: 4 साल की मासूम से दुष्कर्म, भीड़ ने आरोपित को पकड़कर पुलिस ने हवाले किया

Meerut Latest News दुकान से सामान लेने जा रही चार साल की मासूम से कारखाने में काम करने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। रोते हुए बच्ची घर पहुंची और मामले की जानकारी दी। स्वजन ने आरोपित को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। पुलिसकर्मी उसे पकड़कर ले गए। आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

4 साल की मासूम से दुष्कर्म, भीड़ ने आरोपित को पकड़कर पुलिस ने हवाले किया

जागरण संवाददाता, मेरठ : दुकान से सामान लेने जा रही चार साल की मासूम से कारखाने में काम करने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। रोते हुए बच्ची घर पहुंची और मामले की जानकारी दी। स्वजन ने आरोपित को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। पुलिसकर्मी उसे पकड़कर ले गए। आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शामली कोतवाली निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उनके पड़ोस में एक बैग बनाने का कारखाना है। सुबह आठ बजे उनकी चार साल की बेटी दुकान से सामान लेने के लिए गई थी। तभी कारखाने में काम करने वाले युवक ने बेटी को रोक लिया और अंदर ले गया। आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद बच्ची अर्धनग्न हालत में रोते हुए घर पहुंची। उसने घटना की जानकारी दी और बच्ची को लेकर कारखाने में पहुंच गए। मासूम ने आरोपित की तरफ अंगुली कर स्वजन को जानकारी दी। उन्होंने युवक को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। उसने भागने का भी प्रयास किया, जिस पर आसपास के लोगों ने दबोच लिया। कोर्ट ने आरोपित को भेजा जेल सूचना पर कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई थी और आरोपित को पकड़कर थाने ले गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित नावेद निवासी थाना कैराना मोहल्ला खैलकला को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि आरोपित को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। वहीं, स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपित बुधवार को जल्दी आ गया था। वह कारखाने के बाहर ही घूम रहा था। मौका देखकर वह बच्ची को अंदर ले गया था। वहीं, लोगों की पिटाई से आरोपित मामूली रूप से घायल भी हो गया था। कमरे में किया बंद बताया गया कि आरोपित भागने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद उसे कारखाने के ही एक कमरे में बंद कर दिया। पुलिस ने उसे निकाला और कोतवाली ले गई। लोगों में आरोपित के प्रति इतना गुस्सा भरा था कि वह कुछ भी कर सकते थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उसे भीड़ से छुड़ाकर कमरे में बंद कर दिया था।

