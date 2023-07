Meerut News: एसटीएफ के हत्थे चढ़ा 25 हजारी अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर इकबाल, गैंगस्टर एक्ट में था वांछित

Meerut News- एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) ने रविवार को फलावदा थाना क्षेत्र के गांव मौजीपुर से अंतरराष्ट्रीय पशु तस्करी गैंग का सदस्य एवं 25 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। उसके पास से 315 बोर का तमंचा व कारतूस भी बरामद हुए। वह फलावदा थाने से गैंगस्टर एक्ट में वांछित था और मीरापुर मुजफ्फरनगर में हिस्ट्रीशीट खुली हुई है।

रविवार को पूर्वाह्न करीब 11 बजे एसटीएफ ने छापा मारकर मौजीपुरा से गिरफ्तार कर लिया।

