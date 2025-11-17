नगर निगम कार्यकारिणी समिति : भाजपा में नहीं बनी आम सहमति, पार्षदों ने अख्तियार किए बगावती तेवर 

जागरण संवाददाता मेरठ। नगर निगम कार्यकारिणी समिति के छह सदस्यों के चुनाव के लिए भाजपा में आम सहमति नहीं बन सकी। स्थिति ये है कि भाजपा के पार्षदों ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। सोमवार को शास्त्रीनगर बी ब्लॉक स्थित जोनल कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया चल रही है।

भाजपा की ओर से रातभर से चल रही बैठकों के कई दौर के बाद भी चार प्रत्याशियों को ही लड़ाया जाना था। इसके लिए उन पार्षदों को नामांकन के लिए कह दिया गया, लेकिन इसी बीच पार्षद संजय सैनी सहित कई और पार्षदों ने भी नामांकन कर दिया है।

भाजपा की ओर से आठ पार्षदों ने नामांकन का फॉर्म लिया है। इनमें भाजपा से वार्ड 69 के पार्षद पंकज गोयल वार्ड 30 के पार्षद निरंजन वॉर्ड 9 की पार्षद रेशमा सोनकर वार्ड 52 के पार्षद अजय चंद्र वार्ड 47 के पार्षद कुलदीप वाल्मीकि वार्ड 63 के पार्षद अनुज वशिष्ठ वार्ड 26 के पार्षद सतपाल सिंह वार्ड 50 के पार्षद संजय सैनी शामिल हैं।