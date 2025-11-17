Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर निगम कार्यकारिणी समिति : भाजपा में नहीं बनी आम सहमति, पार्षदों ने अख्तियार किए बगावती तेवर 

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 01:01 PM (IST)

    मेरठ नगर निगम कार्यकारिणी समिति के चुनाव में भाजपा पार्षदों के बीच आम सहमति नहीं बन पाई है। कई पार्षदों ने पार्टी के निर्णय के खिलाफ जाकर नामांकन दाखिल किया है, जिससे बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। भाजपा की ओर से केवल चार प्रत्याशियों को उतारने की योजना थी, लेकिन संजय सैनी समेत आठ पार्षदों ने नामांकन किया। विपक्ष के पार्षदों ने भी नामांकन फॉर्म लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मेरठ नगर निगम कार्यकारिणी समिति के चुनाव में भाजपा पार्षदों के बीच आम सहमति नहीं बन पाई है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता मेरठ। नगर निगम कार्यकारिणी समिति के छह सदस्यों के चुनाव के लिए भाजपा में आम सहमति नहीं बन सकी। स्थिति ये है कि भाजपा के पार्षदों ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। सोमवार को शास्त्रीनगर बी ब्लॉक स्थित जोनल कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया चल रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाजपा की ओर से रातभर से चल रही बैठकों के कई दौर के बाद भी चार प्रत्याशियों को ही लड़ाया जाना था। इसके लिए उन पार्षदों को नामांकन के लिए कह दिया गया, लेकिन इसी बीच पार्षद संजय सैनी सहित कई और पार्षदों ने भी नामांकन कर दिया है।

    भाजपा की ओर से आठ पार्षदों ने नामांकन का फॉर्म लिया है। इनमें भाजपा से वार्ड 69 के पार्षद पंकज गोयल वार्ड 30 के पार्षद निरंजन वॉर्ड 9 की पार्षद रेशमा सोनकर वार्ड 52 के पार्षद अजय चंद्र वार्ड 47 के पार्षद कुलदीप वाल्मीकि वार्ड 63 के पार्षद अनुज वशिष्ठ वार्ड 26 के पार्षद सतपाल सिंह वार्ड 50 के पार्षद संजय सैनी शामिल हैं।

    विपक्ष से दो पार्षदों ने लिए फार्म : विपक्ष से वार्ड 76 के पार्षद का कैसा वार्ड 72 से पार्षद शाहिद अंसारी ने नामांकन फार्म लिया है।