    एक तरफ अधिकारियों की बैठक तो दूसरी ओर बंदरों की उछल-कूद, विधायकों की गाड़ियों पर मचाया उत्पात

    By Sarvendra Pundir Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:30 PM (IST)

    मेरठ के विकास भवन में विधान परिषद समिति की बैठक के दौरान बंदरों ने विधायकों और अधिकारियों की गाड़ियों पर चढ़कर जमकर उत्पात मचाया। सुरक्षाकर्मी और कर्म ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। अरे देखो वो बंदर विधायक की गाड़ी पर चढ़ गया। इस बंदर को सुरक्षाकर्मियों ने उतारा ही था कि दूसरा बंदर एसपी की गाड़ी की छत पर बैठकर उछलकूद करने लगा। इसे भगाया गया तो तीसरा बंदर दूसरे विधायक की गाड़ी पर चढ़ गया। यह सिलसिला करीब एक घंटे तक चलता रहा। बंदर इस गाड़ी से उस गाड़ी पर चढ़ रहे थे और उत्पात मचा रहे थे। मौका था विधान परिषद समिति की बैठक का। अंदर बैठक चल रही थी तो बाहर बंदर मचा रहे थे।

    विकास भवन के कर्मचारियों ने कई बार बंदरों को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह बार-बार आ रहे थे। कभी जनप्रतिनधियों की गाड़ी पर चढ़ते तो कभी अधिकारियों की। समिति के सभापति की गाड़ी की सुरक्षा में खड़े कर्मचारियों पर तो कई बार बंदरों ने हमला करने की कोशिश की। इस दौरान विकास भवन के कर्मचारियों के हाथों में भी लाठी दिखी। होमगार्ड और अन्य कर्मचारियों को बंदरों को भगाने में लगाया गया।

    बता दें कि सामान्य दिनों में भी बंदरों का कुछ इस तरह का ही आतंक रहता है। नगर निगम को बंदर पकड़ने के लिए कहा जाता है तो उनकी तरफ से केवल आश्वासन दिया जाता है। वहीं, वन विभाग के अधिकारी बोलते हैं कोई पाजिटिव वह नहीं पकड़ते और वन विभाग बंदर को वन्य जीव नहीं बताता है। जिस कारण बंदरों का आतंक लगातार विकास भवन में जारी है।

    विकास भवन में बंदर काफी हो गए हैं। इस संबंध में नगर निगम को पत्र लिखा जाएगा। मौखिक कई बार कहा जा चुका है। यहां आने वाले फरियादी भी डर के साय में रहते हैं। -श्वेतांक सिंह, जिला विकास अधिकारी