मेरठ में चाइनीज मांझे से कटी बाइक सवार दूधिया की गर्दन, गंभीर रूप से घायल; अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, मेरठ। बुढ़ाना गेट चौकी के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से बाइक सवार दूधिया की गर्दन कट गई l हादसे के बाद खून से लथपथ दूधिया बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ा l राहगीरों ने घायल दूधिया को ईव्ज हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर दूधिया का उपचार किया जा रहा है l

भावनपुर के गांव मेघपुर निवासी 40 वर्षीय जगदीश दूध का काम करता है l रोजाना की भांति रविवार सुबह वह दूध सप्लाई करने बुढ़ाना गेट आया था l करीब 10:30 बजे जब वह वापस अपने घर जाने को बाइक लेकर निकला तो अचानक हवा में लहरता हुआ प्रतिबंधित चाइनीज मांझा दूधिया की गर्दन पर आ गया l जब तक दूधिया कुछ समझ पता उसकी गर्दन कट चुकी थी l