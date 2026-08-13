14 और 15 अगस्त को बंद रहेगी नमो भारत और मेरठ मेट्रो की पार्किंग, तय समय पर ही चलेंगी ट्रेनें

जागरण संवाददाता, मेरठ। अगर आप नमो भारत या मेरठ मेट्रो से यात्रा करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। शुक्रवार और शनिवार को इन स्टेशनों से संबंधित पार्किंग बंद रहेंगी।

स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा देखते हुए एनसीआरटीसी की ओर से यह कदम उठाया गया है। एनसीआरटीसी की ओर से यात्रियों तक संदेश पहुंचाने के लिए पार्किंग स्थलों व मोबाइल एप पर सूचना प्रसारित कर दी गई थी।

इसी के अंतर्गत गुरुवार से ही वाहनों को अधिक समय तक पार्किंग में रखने से रोका गया। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने बताया कि 14 व 15 अगस्त को स्टेशनों की पार्किंग बंद रहेगी। यह निर्णय सुरक्षा के कारण से लिया गया है।