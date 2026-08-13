14 और 15 अगस्त को बंद रहेगी नमो भारत और मेरठ मेट्रो की पार्किंग, तय समय पर ही चलेंगी ट्रेनें
स्वतंत्रता दिवस सुरक्षा के मद्देनजर मेरठ मेट्रो और नमो भारत स्टेशनों पर शुक्रवार और शनिवार को पार्किंग बंद रहेगी। ...और पढ़ें
HighLights
स्वतंत्रता दिवस सुरक्षा के मद्देनजर मेरठ मेट्रो पार्किंग बंद रहेगी।
नमो भारत और मेट्रो स्टेशनों पर 14-15 अगस्त को पार्किंग नहीं।
यात्रियों के लिए ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी।
जागरण संवाददाता, मेरठ। अगर आप नमो भारत या मेरठ मेट्रो से यात्रा करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। शुक्रवार और शनिवार को इन स्टेशनों से संबंधित पार्किंग बंद रहेंगी।
स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा देखते हुए एनसीआरटीसी की ओर से यह कदम उठाया गया है। एनसीआरटीसी की ओर से यात्रियों तक संदेश पहुंचाने के लिए पार्किंग स्थलों व मोबाइल एप पर सूचना प्रसारित कर दी गई थी।
इसी के अंतर्गत गुरुवार से ही वाहनों को अधिक समय तक पार्किंग में रखने से रोका गया। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने बताया कि 14 व 15 अगस्त को स्टेशनों की पार्किंग बंद रहेगी। यह निर्णय सुरक्षा के कारण से लिया गया है।
15 अगस्त को भी दौड़ती रहेगी ट्रेन
स्वतंत्रता दिवस पर जहां हर तरफ उमंग और उत्साह से कार्यक्रम होंगे वहीं काफी संख्या में लोग भ्रमण करने के लिए निकलेंगे। इस आनंद को बेहतर बनाने के लिए मेरठ मेट्रो और नमो भारत भी दौड़ती रहेगी।