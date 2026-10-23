गरीब बेटियों के हाथ पीले होने की शुभ घड़ी आई, 16, 18 और 23 नवंबर को संपन्न होगा शुभ विवाह

जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद में इस साल 1196 गरीब परिवार की बेटियों ने जिला समाज कल्याण विभाग में शादी के लिए आवेदन किए। जिसमें से 708 बेटियों की शादी हो चुकी है। 488 बेटियों की शादी होना बाकी है। इन 488 बेटियों की शादी की शुभ तारीख सरकार ने जारी कर दी है। यह विवाह 16, 18 और 23 नवंबर को होंगे। जिलाधिकारी डा. वीके सिंह ने भी सभी के विवाह इन्हीं तारीख में कराने का निर्णय लिया है। जिसकी पूरी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक इस विवाह आयोजन में प्रदेश सरकार 50 हजार रुपये खर्च करती थी। इस साल के बजट में इस राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया था। अब गरीब की बेटी के खाते में 70 हजार रुपये जाएंगे। 15 हजार रुपये का कपड़ा और ज्वेलरी का सामान दिया जाएगा। बाकी 15 हजार में शादी के आयोजन में खर्च किए जाएंगे। जिसमें खाना खाने से लेकर जर्मन हैंगर वाला टेंट तक शामिल है। 488 विवाह 16, 18 और 23 नवंबर को होंगे।

16 नवंबर को खरखौदा में कार्यक्रम होगा। जिसमें रजपुरा, जानी, मेरठ, शाहजहांपुर, किठौर, खरखौदा, नगर निगम क्षेत्र की बेटियों के होंगे। 18 नवंबर को कार्यक्रम मवाना में होगा। जिसमें हस्तिनापुर, परीक्षितगढ़, मवाना, माछरा, बहसूमा, फलावदा क्षेत्र की कन्याओं के होंगे। 23 नवंबर को दौराला में कार्यक्रम होगा। जिसमें सरधना, दौराला, सरूरपुर, रोहटा, लावड़, करनावल, हर्रा, खिवाई, सिवाल क्षेत्र की बेटियों की शादी होगी।