मेरठ: त्योहारी सीजन में कराह रहा शारदा रोड, कबाड़ी बाजार, शहर सराफा; अतिक्रमण व जर्जर तारों के मकड़जाल सहित कई समस्याएं

जागरण संवाददाता, मेरठ। दैनिक जागरण के ‘व्यवस्थित बाजार’ अभियान के तहत सोमवार को टीम ने शारदा रोड, कबाड़ी बाजार, शहर सराफा और नील की गली बाजार का भ्रमण किया। पुराने शहर के इन बाजारों की तंग गलियां ग्राहकों और कारोबारियों की परेशानी का बड़ा कारण बनी हैं।

आधी सड़क तक पसरा अतिक्रमण, नीचे तक लटकते बिजली के जर्जर तारों का मकड़जाल, पार्किंग और शौचालय जैसी सुविधाओं का अभाव इन दिक्कतों को और बढ़ा रहा है। शारदा रोड का बाजार सीएम ग्रिड योजना के सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान खोदाई किए जाने से बुरी तरह प्रभावित है।

बाजार में खास शहर सराफा बाजार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। दूर-दूर से यहां लोग आभूषण बनवाने आते हैं। कबाड़ी बाजार में रसोई से जुड़ी हर सामग्री मिलती है। राशन की बड़ी दुकानें, हार्डवेयर, दोने-पत्तल की दुकानें यहां मौजूद हैं। शारदा रोड बाजार में कई साड़ी शोरूम हैं। बर्तन, इलेक्ट्रानिक्स, मोबाइल शाप, शृंगारिक सामग्री की दुकानों सहित जरूरत का अन्य सामान यहां मिलता है। कई रेस्टोरेंट भी हैं।