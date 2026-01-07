मेरठ में दोस्त से मिलने गए युवक से मारपीट कर 50 हजार रुपये लूटे, रंगदारी की धमकी

Language
    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 03:16 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। दौराला थाना क्षेत्र के गांव मोहनीपुर निवासी एक युवक ने दो युवकों पर मारपीट कर 50 हजार रुपये छीनने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। गांव मोहनीपुर निवासी विक्रम सोम ने बताया कि तीन जनवरी की रात में वह गांव निवासी दोस्त सागर सोम से मिलने के लिए उसकी फैक्ट्री पर लोहियानगर गया था।

    आरोप है कि जब वह फैक्ट्री पर पहुंचा तो वहां दो युवक आए और उसके सीने पर तमंचा लगाते हुए मारपीट कर दी। इसके बाद उसकी जेब से 50 हजार रुपये निकालकर फरार हो गए। आरोपित जाते-जाते 10 जनवरी तक पांच लाख रुपये की रंगदारी देने की धमकी देकर गए है। एसपी देहात अभिजीत सिंह ने लोहियानगर थाना प्रभारी को मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए है।