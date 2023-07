Meerut: कांवड़ देखने गई मासूम के साथ दुष्कर्म, गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा

मुजफ्फरनगर की रहने वाली मासूम सरूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने नाना के घर आई हुई है। बुधवार रात मामा के साथ वह सलावा राइट माइनर पटरी पर कांवड़ देखने गई थी। तभी वारदात को अंजाम द‍िया गया।

कांवड़ देखने गई क‍िशोरी के साथ दुष्‍कर्म की वारदात। - सांकेत‍िक तस्‍वीर

सरधना, जागरण संवाददाता। साढ़े आठ वर्षीय बालिका से पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर आरोपी युवक भाग निकला। दूसरे दिन ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, ग्रामीणों के थाने का घेराव करने पर मुकदमा दर्ज किया। मुजफ्फरनगर की रहने वाली मासूम सरूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने नाना के घर आई हुई है। बुधवार रात मामा के साथ वह सलावा राइट माइनर पटरी पर कांवड़ देखने गई थी। मामा बालिका को शिविर में छोड़कर दूध लेने चले गए। आरोप है कि मामा का पड़ोसी युवक बालिका को झांसा देकर डेढ़ सौ मीटर दूर गन्ने के खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। मामा शिविर में पहुंचा और भांजी को ढूंढने लगा। जब अनाउंसमेंट कराने के बाद भी वह नहीं मिली तो ग्रामीण तलाश करते हुए गन्ने के खेत में पहुंचे, जहां से आरोपी फरार हो गया। आरोपी ने स्वजन व ग्रामीणों पर किया पथराव गुरुवार को पुलिस के कार्रवाई न करने पर स्वजन व ग्रामीण आरोपी युवक को ढूंढ रहे थे। गांव से चार सौ मीटर दूर रिठाली चौराहे पर ट्यूबवेल के पास आरोपित खड़ा था, जब ग्रामीण उसे पकड़ने पहुंचे तभी उसने पथराव कर दिया। ग्रामीणों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पुलिस उसे थाने ले गई। पुलिस पर अभद्रता का आरोप बालिका के नाना का आरोप है कि पुलिस जब आरोपी को लेने पहुंची तो पीड़ित स्वजन से अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसके बाद स्वजन व ग्रामीण क्षुब्ध होकर ट्रैक्टर-ट्राली में थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सीओ सरधना शिव प्रताप सिंह ने बताया क‍ि पुलिस ने रात में ही मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में जांच कर कार्रवाई की जा रही है।

Edited By: Vinay Saxena