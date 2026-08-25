इंस्टाग्राम पर प्यार के बाद किया ब्लैकमेल... दिल्ली की युवती ने प्रेमी के घर बोला धावा; आरोपित मेरठ पुलिस ने दबोचा

जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली की एक युवती से समरगार्डन निवासी एक युवक ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म किया। फिर शादी से इन्कार कर दिया। उससे रुपये ऐंठ लिए ओर अब सोशल मीडिया पर उसके फोटो वायरल कर दिए। युवती ने प्रेमी के घर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की।

दिल्ली की एक कालोनी निवासी युवती ने बताया कि समरगार्डन निवासी नदीम ने उसे इंस्टाग्राम पर प्रेमजाल में फंसाया। उससे लगातार दुष्कर्म करता रहा। उससे आरोपित ने 1.50 लाख रुपये ऐंठ लिए। उसने शादी को कहा तो इन्कार कर दिया। उसका रिश्ता हुआ तो नदीम ने फोटो भेजकर उसे तुड़वा दिया। कुछ दिन पहले आरोपित ने उसके आपत्तिजनक फोटो इंस्टाग्राम पर डाल दिए।