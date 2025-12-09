Period of Changes : 10 साल में बदल जाएगा मेरठ, मुंबई-दिल्ली जैसी होगी लाइफस्टाइल

जागरण संवाददाता, मेरठ। एनसीआर में मेरठ को सबसे संभावनाशील शहर यूं ही नहीं कहा जाता। इस शहर के लोग मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों की तरह आधुनिक और विकसित जीवनशैली अपनाने के लिए जमकर खर्च कर रहे हैं। हाईवे और एक्सप्रेसवे का मजबूत नेटवर्क और दिल्ली से रैपिड रेल की कनेक्टीविटी से नगरवासियों का मनोबल भी बढ़ा है। मेरठ आर्किटेक्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक्सपो के मंथन में सामने आया कि अगले दस साल में मेरठ में क्रांतिकारी परिवर्तन देखा जा सकेगा।

टियर-वन शहरों व अमेरिका जैसे देशों में अपनाई जाने वाली सुविधाओं का मेरठ के लोग उपयोग करने लगे हैं। घर पहुंचने से पहले एसी चालू कर देना, कहीं भी रहते हुए सीसीटीवी की मोबाइल से निगरानी करना, कुछ मिनटों में सामान मंगा लेना, स्टार्टटप शुरू करने से न डरना जैसे कदम ऐसे ही बड़े बदलावों की नींव रख चुके हैं।

छोड़कर जाना चाहते थे मेरठ, अब तो बाहर से आएंगे

परंपरा, तकनीक व कौशल पर टियर-टू शहरों की सोच में बदलाव को लेकर विशेष सत्र आयोजित हुआ। असित गुप्ता, सिद्धार्थ मनोहर, चिराग गुप्ता, उत्कर्ष गोयल, रजत भट्टर, अग्रिमा मांगलिक, प्रशांत मनोहर व अपूर्व अग्रवाल के बीच इस विषय पर मंथन हुआ।

चर्चा में सामने आया कि जो इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर जाना चाहते थे, वो अब रुक गए हैं। दूसरे शहरों के लोग यहां आकर बसने लगे हैं। यह भी चर्चा हुई कि शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों के लोग मेरठ से अधिक गाजियाबाद व नोएडा को प्राथमिकता देते थे, लेकिन अब उनका ध्यान मेरठ की ओर है। नए-नए शोरूम खुल रहे हैं। होटल, मंडप की संख्या बढ़ रही है। हर तरफ कालोनियां विकसित हो रही हैं।