जेन-जी की पसंद में ढल रही खादी, खूब खरीद रहे कुर्ते... पेंट-शर्ट और वास्केट

जागरण संवाददाता, मेरठ। खादी और ग्रामोद्योग विभाग का दस दिवसीय खादी महोत्सव और प्रदर्शनी एक ही स्थान पर लोगों को स्वदेशी, खादी और हस्तशिल्प के सभी उत्पाद उपलब्ध करा रही है। खादी ने जेन जी के लिए खुद को बदल लिया है।उनके पसंदीदा खादी के कुर्ते, पेंट-शर्ट और वास्केट (जैकेट) के यहां कई स्टाल लगे हैं और बिक्री भी हो रही है।प्रदर्शनी में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों और जनपदों के महिला पुरूषों के प्रसिद्ध परिधान,घर सजाने की सामग्री, पाटरी, मिट्टी के बर्तन और जैविक उत्पाद भी उपलब्ध हैं।

पीएम श्री राजकीय इंटर कालेज के मैदान में आयोजित प्रदर्शनी में मेरठ की ही एसएच एसेंशियल कंपनी का स्टाल लगा है। जिस पर जेन जी के पसंदीदा खादी और सूती के पुरूषों के लिए शर्ट, पेंट, कुर्ता, वास्केट (जैकेट) समेत तमाम तरह के परिधान उपलब्ध हैं। कंपनी के फाउंडर हापुड़ रोड निवासी शोएब मेकेनिकल से बीटेक है लेकिन अपनी पहचान बनाने के जुनून में उन्होंने विदेश से सस्टेनेबल टेक्सटाइल में 18 महीने का डिप्लोमा किया। इसके बाद उन्होंने नई पीढ़ी की पसंद के मुताबिक खुद डिजायन तैयार किए, पंजीकृत खादी इकाईयों से कच्चा माल खरीदा और ग्रामीण महिलाओं से उन्हें तैयार कराया।

महिला हथकरघा एवं हस्तशिल्प बुनकर समिति पौड़ी (उत्तराखंड) ने महिलाओं के लिए खादी के गर्म शाल, स्टाल, जैकेट (वास्केट) आदि का स्टाल लगाया है। संचालक राहुल ने बताया कि भेड के बाल के धागे से तैयार गर्म पंखी (चादर) खूब पसंद की जा रही है। कंकरखे़ड़ा की जैविक उत्पादक कंपनी गुरुजी बिजनेस के स्टाल पर गाय के गोबर से बनी धूप और धूना भी लोगों को भा रहा है।संचालक इति सिक्का और शगुन पाहुजा ने बताया कि जैविक साबुन, रूम फ्रेशनर आदि उत्पाद तैयार कर रहे हैं।