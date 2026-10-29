50 कंपनियों ने लिए युवक-युवतियों के साक्षात्कार, 283 का चयन कर दिए आफर लेटर... 578 ने कराया था पंजीकरण

जागरण संवाददाता, मेरठ। बेरोजगार युवक-युवतियों को प्रदेश सरकार ने दीपावली से पहले नौकरी उपलब्ध कराने के लिए वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया। मेले में छोटी-बड़ी 50 कंपनियों ने युवक-युवतियों के साक्षात्कार लिए। कुल 578 बेरोजगारों ने पंजीकरण कराकर साक्षात्कार में हिस्सा लिया। कंपनियों ने 283 को नौकरी के आफर लेटर जारी किए।

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय द्वारा भारत केयर्स सीएसआर बॉक्स और सीईआरटी श्रीराम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को परतापुर बाईपास रोड स्थित सीईआरटी श्रीराम ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशन परिसर में संस्थान परिसर में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले के उद्घाटन एवं नियुक्ति पत्र वितरण मुख्य अतिथि कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं से कहा कि केंद्र सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है। वे अपनी प्रतिभा के साथ सक्रिय भूमिका अदा करके इस लक्ष्य को पूरा करने में मददगार बने।