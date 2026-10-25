मेरठ के निवेशकों को लुभा रही दुबई की रियल एस्टेट मार्केट, प्रापर्टी मेले में कारोबारियों ने तलाशीं संभावनाएं

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर के निवेशकों को अब दुबई की रियल एस्टेट मार्केट लुभाने लगी है। गढ़ रोड स्थित होटल ब्राडवे में शनिवार को आयोजित दुबई प्रापर्टी क्लीनिक मेले में 100 से अधिक ग्राहक पहुंचे। किसी ने किराये से नियमित कमाई की संभावनाएं तलाशीं तो किसी ने भविष्य के निवेश के लिहाज से दुबई में संपत्ति खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। दुबई प्रापर्टी क्लीनिक नामक कंपनी द्वारा लगाए गए मेले में प्रापर्टी खरीदने के इच्छुक निवेशकों के साथ अलग-अलग तरह की संपत्तियों और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। ग्राहकों ने प्रापर्टी की कीमत, किराए से होने वाली आमदनी और निवेश के बाद संपत्ति के प्रबंधन से जुड़े सवाल पूछे। कंपनी के अधिकारियों ने निवेशकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया।

कंपनी के लीगल एडवाइजर सीए राजीव गुप्ता ने बताया कि दुबई में प्रापर्टी खरीदने पर उसकी कीमत के मुकाबले सालाना 12 से 14 प्रतिशत तक किराये के रूप में रिटर्न मिलता है। भारतीय नागरिक दुबई के उन क्षेत्रों में संपत्ति खरीद सकते हैं, जहां विदेशी नागरिकों को स्वामित्व की अनुमति है। इन क्षेत्रों में फ्रीहोल्ड यानी पूर्ण स्वामित्व वाली प्रापर्टी भी खरीदी जा सकती है। ग्राहक का पासपोर्ट होना अनिवार्य है।