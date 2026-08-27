शादी के 20 साल बाद प्रेमी के साथ भागी पत्नी, 13 महीने बाद वापस लौटी तो पति ने कसम खाकर साथ रखने से किया मना

जागरण संवाददाता, मेरठ। इंस्टाग्राम के जरिये ट्रक चालक से प्रेम संबंध होने के बाद पति और बच्चों को छोड़कर गई महिला के दोबारा लौटने पर परिवार में विवाद हो गया। पति ने अब अपनी मां की कसम खाकर पत्नी को घर में न रखने की बात कही है। आरोप है कि विवाद के दौरान पत्नी ने पति पर चाकू से हमला किया और इसके बाद फिर प्रेमी के पास चली गई।

यह है पूरा मामला इंचौली निवासी जोगेंद्र की करीब 20 साल पहले सोनी से शादी हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं। बताया गया कि करीब 13 महीने पहले सोनी की इंस्टाग्राम के माध्यम से ट्रक चालक रोहित यादव से बातचीत शुरू हुई। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए और सोनी घर छोड़कर रोहित के साथ चली गई।

हाल ही में सोनी वापस लौटी और जोगेंद्र की बहन व भांजे के खिलाफ उसे अगवा करने की शिकायत पुलिस से कर दी। इसके बाद घर में पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। जोगेंद्र का आरोप है कि विवाद के दौरान सोनी ने उस पर चाकू से हमला किया। इसके बाद वह दोबारा रोहित के पास चली गई।

जोगेंद्र का कहना है कि वह अब अपनी पत्नी को घर में नहीं रखेगा। उसने मां की कसम खाते हुए कहा कि सोनी के इस व्यवहार के बाद उसने उससे दूरी बनाने का फैसला किया है। सीओ सुधीर कुमार ने कहा कि शिकायत और आरोपों की जांच की जा रही है।