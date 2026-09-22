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एलान के 32 घंटे बाद पत्नी को मार डाला, चाकू से घोंपा फिर तेजाब भी फेंका; शक करता था- दिव्यांग बेटा उसका नहीं!

By Sushil Kumar Edited By: Shivam Yadav
Published: Tue, 22 Sep 2026 12:28 AM (IST)

मेरठ में एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर और तेजाब डालकर हत्या कर दी। पति को शक ...और पढ़ें

अब्दुल्लापुर गांव के मुहल्ला खालसा में कविता की हत्या के बाद क्राइम सीन के लिए मकान को किया सील।

अब्दुल्लापुर गांव के मुहल्ला खालसा में कविता की हत्या के बाद क्राइम सीन के लिए मकान को किया सील।

HighLights

  1. पति ने दिव्यांग बेटे पर शक के चलते पत्नी की हत्या की।

  2. चाकू से गोदकर और तेजाब डालकर वारदात को अंजाम दिया।

  3. 32 घंटे पहले धमकी देने के बाद पति ने पत्नी को मारा।

जागरण संवाददाता, मेरठ। पति ने दिव्यांग बेटे के जन्म देने पर तीन साल बाद पत्नी के साथ क्रूरता की सभी हदें पार कर दीं। एलान के 32 घंटे बाद, उसने पत्नी को बाथरूम में चाकू से गोद डाला और फिर तेजाब से नहलाया।

हत्या के बाद, वह हाथ में खून से लथपथ चाकू लेकर भावनपुर थाने पहुंचा और कहा कि उसे तीन साल से शक था कि दिव्यांग बेटा उसका नहीं है, इसलिए उसने पत्नी की हत्या की।

पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया और गांव में शव उठाने पहुंची। मायके पक्ष ने शव उठाने नहीं दिया, आरोपित को उनके हवाले करने की मांग की ताकि वे खून का बदला ले सकें। सीओ ने मौके पर पहुंचकर समझाकर तीन घंटे बाद शव को उठवाया।

यह है पूरा मामला

भावनपुर थाने के जयभीम नगर निवासी बृजपाल सिंह ने बेटी कविता की शादी 2022 में अब्दुल्लापुर के खासला मोहल्ले में रहने वाले मनीष उर्फ मनी के साथ की। मनीष मिठाई के डिब्बे बनाने का काम करता है। 2023 में कविता के गर्भवती होने पर मनीष को शक था कि वह बच्चा उसका नहीं है।

विवाद इतना बढ़ा कि कविता अपने मायके में जाकर रहने लगी थी। वहीं पर दिव्यांग बेटे को जन्म दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा और दोनों पक्षों को समझौता होने पर कविता को मनीष के साथ ससुराल भेज दिया था। इसी बीच मनीषा ने एक बेटी को जन्म दिया। उसके बाद से मनीष सिर्फ बेटी से प्यार करता था।

दिव्यांग बेटे से हमेशा नफरत करता था। इसी बात को लेकर दंपती में विवाद होता था। रविवार की सुबह सात बजे मनीष ने पत्नी के बाल पकड़कर घसीटा और सड़क पर लेकर आ गया। भीड़ के सामने ने कविता की पिटाई की।

ग्रामीणों ने घटना की वीडियो भी बनाई और मायके पक्ष और यूपी-112 को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही कविता को हत्या की धमकी देकर मनीष भाग गया। पुलिस कविता को अपने साथ भावनपुर थाने ले गई। परिवार की तरफ से लिखित शिकायत दी।

उसके बाद पुलिस ने मायके पक्ष को आदेश दिया कि कविता को ससुराल में छोड़ दे। इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सोमवार को मनीष घर पर पहुंचा। उसने बाथरूम में ले जाकर कविता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। उसके बाद शाैचालय में रखा तेजाब भी डाल दिया। वारदात को अंजाम देकर चाकू हाथ में लेकर भावनपुर थाने पहुंच गया। तब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर शव को मर्चरी भेज दिया।

पत्नी की हत्या करने वाले मनीष को गिरफ्तार कर लिया। दिव्यांग बेटे को लेकर ही दंपती में तीन साल से विवाद चला आ रहा था। मायके पक्ष की तरफ से मनीष के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया।

-सुधीर सिंह, सीओ सदर देहात