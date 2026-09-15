मेरठ में होमगार्ड भर्ती की दौड़ के दौरान बड़ा हादसा, शामली के अभ्यर्थी की मौत; 9 की हालत बिगड़ी

जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रदेश में होमगार्ड के 41,424 पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) मंगलवार से शुरू हुई। मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में आयोजित शारीरिक परीक्षा के दौरान दौड़ लगाते समय कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई।

इनमें शामली निवासी अभ्यर्थी सचिन की मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है, जबकि उसके साथी की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद भर्ती स्थल पर अफरातफरी मच गई। दौड़ के दौरान नौ अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कुछ अभ्यर्थी शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाकर दौड़ में शामिल हुए थे। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।