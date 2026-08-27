मेरठ में सड़क किनारे फेंकी जिम प्लेटें, लूटने के लिए उमड़ी भीड़... कुछ ही घंटों में साफ हो गया ढेर

जागरण संवाददाता, मेरठ। बुधवार को बिजली बंबा बाइपास किनारे स्थित होटल अरोमा के पीछे खाली मैदान में बड़ी मात्रा में पड़ी जिम की प्लेंटे पड़ी होने पर लोगों की भीड़ जुट गई। देखते ही देखते इस सामान को घर ले जाने की ऐसी होड़ मची कि जिसको जो मिला, वही उठाकर ले गया। पांच किलो, दो किलो वजन की जिम की प्लेंटे थीं।

मौके का मंजर ऐसा रहा कि कोई दो-चार किलो की प्लेटें हाथों में उठाकर ले गया तो कोई बाइक-स्कूटी पर लादकर ले गया। कुछ लोग बाकायदा डीसीएम (छोटे ट्रक) लेकर पहुंच गए और जिम प्लेटों को भरकर ले गए। कुछ ही घंटों के भीतर प्लेटों का पूरा ढेर लगभग साफ हो गया।

इतनी मात्रा में जिम की प्लेटें किसने फेंकी यह किसी को पता नहीं है। दरअसल, बिजली बंबा बाइपास से उतरने के शताब्दी नगर तक खाली मैदान है। आने-जाने के लिए कच्चा रास्ता है। इतनी बड़ी संख्या में जिम की प्लेटें अचानक कैसे पहुंचीं? कौन डाल गया? इसकी किसी को भनक नहीं लगी। यह तो लोग जब सामान ले जाने लगे तब चर्चा शुरू हो गई। इसका एक वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित होने से भीड़ बढ़ गई।

कुछ लोगों ने बताया कि करीब पांच दिन से ये सामान यहां पड़ा हुआ था। माना जा रहा है कि खराब सामान होने के चलते इसे थर्माकोल के पैकेट के साथ बोरियों में भरकर फेंक दिया गया। इस मामले की सूचना लोगों के द्वारा परतापुर थाने की पुलिस को भी दी गई है। अब यह जांच का विषय है।