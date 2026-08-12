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    मेरठ वालों के लिए अच्छी खबर: शहर में चार मार्गों पर बनेगी ग्रीन बेल्ट, इस काम को तीन माह में पूरा करने का है लक्ष्य  

    By Sarvendra Pundir Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 04:32 PM (GMT+05:30)

    मेरठ में सीएम ग्रिड योजना के तहत काटे गए पेड़ों की जगह चार प्रमुख मार्गों पर ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी। वन विभाग, नगर निगम और मेडा के सहयोग से यह का ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक फोटो

    प्रतीकात्मक फोटो

    HighLights

    1. सीएम ग्रिड योजना के तहत काटे पेड़ों की जगह लौटेगी हरियाली

    2. वन विभाग, नगर निगम, मेडा को तीन माह में कार्य पूरा करना होगा।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के लिए जिन मार्गों पर लगभग 435 पेड़ों को काटा गया था, अब वहां हरियाली लौटाने की तैयारी है। वन विभाग नगर निगम और मेरठ विकास प्राधिकरण (मेड़ा) के सहयोग से शहर के चार प्रमुख मार्गों पर ग्रीन बेल्ट विकसित करेगा।

    ग्रीन बेल्ट में सिर्फ पौधे लगाकर हरियाली बढ़ाने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे शहर के लोगों के लिए आकर्षक और उपयोगी भी बनाया जाएगा। कार्य को तीन माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

    कमिश्नरी आवास चौराहे से जेलचुंगी चौराहा तक यह रहेगी लागत

    • सिविल कार्य लागत : 1,71,73,493 रुपये रहेगी।
    • ग्रीन बेल्ट लागत : 31,88,456 रुपये रहेगी।
    • कार्य अवधि : तीन माह

    गंगानगर मुख्य डिवाइडर रोड के किनारे तक यह रहेगी लागत

    • सिविल कार्य लागत : 1,63,73,022 रुपये रहेगी।
    • ग्रीन बेल्ट लागत : 32,55,594 रुपये रहेगी।
    • कार्य अवधि : तीन माह

    एल ब्लाक तिराहे से एमसीसी अस्पताल होते हुए पीएससी ग्राउंड तक यह रहेगी लागत

    • सिविल कार्य लागत : 63,64,051 रुपये रहेगी।
    • ग्रीन बेल्ट लागत : 14,34,260 रुपये रहेगी।
    • कार्य अवधि : तीन माह

    तेजगढ़ी से एल ब्लाक तिराहा तक यह रहेगी लागत

    • सिविल कार्य की लागत : 1,44,77,713 रुपये रहेगी।
    • ग्रीन बेल्ट लागत : 37,29,541 रुपये रहेगी।
    • कार्य अवधि : तीन माह

    ग्रीन बेल्ट में यह होंगे कार्य

    • छह फीट ऊंची रेलिंग लगाई जाएगी।
    • लोगों के आवागमन के लिए फुटपाथ बनाए जाएंगे।
    • बैठने के लिए सीटें लगाई जाएंगी।
    • आकर्षक लैंडस्केपिंग की जाएगी।
    • पौधों की सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया जाएगा।
    • ग्रीन बेल्ट की दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग कराई जाएगी।
    • छोटे फव्वारे लगाए जाएंगे।
    • सुंदरीकरण के लिए रंग-बिरंगी लाइटें लगाई जाएंगी।
    • पौधारोपण कर सड़क किनारे हरियाली विकसित की जाएगी।

    इन्होंने कहा

    सीएम ग्रिड योजना के तहत जो पेड़ काटे गए थे। वहां पर ग्रीन बेल्ट विकसित कर पौधे लगाए जाएंगे। नगर निगम और मेडा के सहयोग से यह कार्य होगा। सिविल कार्य और ग्रीन बेल्ट कार्य के टेंडव्र अलग अलग जल्द ही छोड़े जाएंगे। जिस कार्यदायी संस्था को काम दिया जाएगा। तीन माह में पूरा करने की अवधि होगी।

    -वंदना फोगाट, प्रभागीय निदेशक वानिकी