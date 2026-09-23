मेरठ को मिले 59 टीचर, लखनऊ में CM ने चयनित अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र 

जागरण संवाददाता, मेरठ। माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए योगी सरकार की ओर से मेरठ को 59 नए शिक्षक प्रदान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की चयन प्रक्रिया में जिले से 38 एलटी ग्रेड शिक्षकों और 21 प्रवक्ताओं का चयन हुआ है।

मंगलवार को लखनऊ में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मेरठ के चयनित अभ्यर्थियों ने भी समारोह में पहुंचकर नियुक्ति पत्र प्राप्त किए गए। जिला विद्यालय निरीक्षक जेपी शुक्ल ने बताया कि माध्यमिक विद्यालयों में इनकी तैनाती होने के बाद अलग-अलग विषयों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई को नियमित रखने में भी मदद मिलेगी। लखनऊ में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित शिक्षक शामिल हुए।

शासन की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षकों को अपने-अपने जनपद के चयनित अभ्यर्थियों को कार्यक्रम में पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसी क्रम में मेरठ के चयनित अभ्यर्थी भी लखनऊ पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उन्हें नियुक्ति संबंधी प्रमाण पत्र सौंपे गए।