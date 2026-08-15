मेरठ के गांधीबाग का होगा कायाकल्प, चलेगी टॉय ट्रेन; बच्चे उठा सकेंगे बुल राइड का मजा

जागरण संवाददाता, मेरठ। गांधीबाग में सेहत की सैर अब और सुहावनी होनी वाली है। यहां पर बच्चों के अनुभव को और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। अब यहां आने वाले लोग टॉय ट्रेन और बुल राइड का आनंद भी ले सकेंगे। टॉय ट्रेन के लिए कलरफुल फाउंटेन के दो चक्कर लगाने पर 30 रुपये शुल्क छावनी परिषद से तय है।



छावनी परिषद से अनुबंधित ठेकेदार ने टॉय ट्रेन और बुल राइड की व्यवस्था कर ली है। 15 अगस्त के बाद यह सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। टाय ट्रेन आकार में छोटी है। तीन कोच हैं। प्रति कोच में चार सवारी बैठ सकती हैं। कुल 12 सवारी एक साथ गांधीबाग में घूम सकेंगे।

यह ट्रेन कम गति से चलने वाली और बेहद आकर्षक है। खास तौर पर पार्क में बच्चों व परिवारों के मनोरंजन के लिए है। इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलने वाली यह ट्रेन गांधीबाग के हरित और खूबसूरत रास्तों से गुजरेगी। जिससे लोग पूरे परिसर की सैर बिना पैदल थके कर सकेंगे।

जल्द शुरू होगी सुविधा टॉय ट्रेन गांधीबाग में घूमाते हुए बाल उद्यान के पास छोड़ेगी। बाल उद्यान पर उतरने के बाद बच्चों के मनोरंजन का आकर्षण बुल राइड होगा। बुल राइड एक तरह का एडवेंचरस स्पोर्ट्स और सिमुलेटर गेम है। इसमें एक इलेक्ट्रानिक रूप से संचालित कृत्रिम बैल होता है। जिसके ऊपर व्यक्ति को बैठकर संतुलन बनाना होता है।